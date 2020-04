Táto okatá slečna na fotke sa dnes radí medzi najúspešnejšie české speváčky.

Medzi jej najväčšie hity patria piesne Láska je láska či Most přes minulost. A hoci je vyučená krajčírka, celý svoj život sa venuje výlučne len spevu, a tak získala už desiatky Českých slávikov. Niekoľkokrát si dokonca zasadla do porotcovského kresla v šou Česko Slovensko má talent! Tušíte, kto to je?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Správna odpoveď: Lucie Bílá