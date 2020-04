Sme rodina sa prikláňa k blackoutu, Remišová je proti: Za ľudí nechce ešte viac zhoršovať zlú situáciu

Hnutie Sme rodina by sa pravdepodobne prikláňalo k návrhu tzv. blackoutu, čiže "vypnutia Slovenska", ktorý predstavil premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Chce si však preštudovať ďalšie podrobnosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hnutia Michaela Jurcová.

"Na základe údajov, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii, by sme sa pravdepodobne prikláňali k variantu blackoutu. A to z toho dôvodu, aby sme sa čo najrýchlejšie mohli vrátiť do normálneho režimu. Konečné vyjadrenie však strana poskytne až po preštudovaní ďalších podrobností," povedala pre TASR Jurcová.

Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) odmietol návrh na tzv. blackout. Označil ho za experiment, ako zlikvidovať ekonomiku. Sulík skonštatoval, že pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje, je proti tomuto návrhu.

Remišová je proti

Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) nesúhlasí s návrhom na tzv. blackout, čiže "vypnutie Slovenska", ktorý v utorok predstavil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Jej strana nie je za to, aby štát úplným zastavením krajiny zhoršoval už i tak zlú ekonomickú situáciu a psychický stav ľudí. Vírus by sa podľa Remišovej objavil aj po "vypnutí" krajiny.

V tejto situácii musí podľa Remišovej zabrať predovšetkým štát, pričom tvrdí, že na svete je viacero príkladov krajín, ktoré zvládli nákazu aj s menej prísnym režimom ako Slovensko. "Musí výrazne zvýšiť počet testovaných ľudí, zlepšiť prácu pri vyhľadávaní kontaktov nakazených ľudí, vytvoriť podmienky, aby mohli byť chorí ľudia s miernymi príznakmi mimo svojho domova, aby nenakazili celú rodinu," povedala Remišová pre TASR.

Vicepremiérka pripomenula potrebu zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok a dezinfekcií, najmä v zdravotníctve a zariadeniach pre seniorov, ako aj o potrebe ľudí informovať, ako nákaze predchádzať.

Keďže Slovensko je veľmi otvorená ekonomika, pohyb potravín a dôležitých tovarov cez hranice nemôžeme podľa Remišovej zastaviť. "S pohybom ľudí sa šíri aj vírus. Tak by sa znova objavil aj po akomsi vypnutí krajiny. Zdravotnícky systém musí vedieť držať nákazu pod kontrolou, zatiaľ sa nám to darilo a verím, že pri plnom nasadení štátnych orgánov a spolupráci občanov sa nám to bude dariť aj ďalej," doplnila.

Matovič v stredu predstavil návrh na "vypnutie Slovenska" počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa podľa neho znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.