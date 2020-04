Smrť bojnického exprimátora († 60) po prepustení z nemocnice: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal konať

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) posúdi poskytnutú zdravotnú starostlivosť o pacienta Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorý je pravdepodobne prvou obeťou COVID-19 na Slovensku.

Dohľad začal vykonávať z vlastnej iniciatívy, potvrdila v stredu pre TASR hovorkyňa úradu Radoslava Muchová. "V zmysle svojich kompetencií úrad posúdi poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie pacienta v nemocnici s poliklinikou Bojnice, teda posúdi správnosť diagnostických a liečebných postupov," spresnila Muchová.

Pitva preukázala, že muž zomrel na obojstranný zápal pľúc. To, či pacient zomrel na COVID-19 alebo mal zápal pľúc z iného dôvodu, by malo byť jasné pravdepodobne v pondelok 6. apríla, uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO). "Už len z titulu, že v tomto prípade začal ÚDZS ex offo konanie, je tam podozrenie, že došlo k pochybeniu poskytovania správnej zdravotnej starostlivosti," vyhlásil.

Zosnulý muž bol na pľúcnom oddelení hospitalizovaný od 20. marca a v pondelok (30. 3.) v domácej liečbe zomrel. Námestník nemocnice Milan Henčel pre TASR uviedol, že cestovateľská a epidemiologická anamnéza, opakovane dopytovaná, bola zo strany pacienta negatívna, až na avízo jedného zamestnanca dostali podnet na testovanie, ktoré sa realizovalo v nedeľu (29. 3.) s pozitívnym výsledkom. Pacient bol podľa neho stabilizovaný a v pondelok ho preložili do domácej starostlivosti.

"Vzhľadom na to, že tam bola pozitivita, tak sme kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, ktorý nám odobril, že keď je pacient stabilizovaný, afebrilný, bez subjektívnych ťažkostí, môže byť prepustený do domácej karantény," doplnil. Bojnická nemocnica nemá infekčné oddelenie. Časť personálu oddelenia pľúcnych chorôb bojnickej nemocnice otestovali na prítomnosť nového koronavírusu s negatívnym výsledkom. Na testovanie ďalších zdravotníkov i pacientov nemocnica čaká, keďže nemá k dispozícii dostatok testovacích setov.

"ÚDZS nemá kompetenciu posudzovať konanie a rozhodnutia iného pracovníka ako zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda v tomto prípade bude posudzovať konanie a rozhodnutia zamestnancov nemocnice, respektíve príslušného oddelenia. Ak by však úrad v rámci výkonu dohľadu zistil iné závažné nedostatky, postúpi ich na ďalšie konanie príslušnému orgánu," reagovala v tejto súvislosti Muchová.

Zriaďovateľom nemocnice v Bojniciach je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý podľa jeho hovorkyne Lenky Kukučkovej nebude komentovať vyjadrenia ministra zdravotníctva, týkajúce sa údajného zlyhania bojnickej nemocnice. "Je poľutovaniahodné, že miesto toho, aby sa určili jasné pravidlá a postupy, zabezpečili osobné ochranné pracovné prostriedky a dostatok odberových súprav, robia sa predčasné a ničím nepodložené vyhlásenia o tom, kto zlyhal a pochybil. TSK sa k tejto situácii vyjadrí po ukončení šetrenia Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou," dodala.