Slovákovi sa nechcelo ísť do práce, hodil to na koronavírus: Kvôli nemu nenastúpili ďalší zamestnanci

Policajti riešia prípad Banskobystričana, ktorý si vymyslel, že má príznaky nového koronavírusu.

Spôsobil komplikácie nielen vo svojej firme, ale čakajú ho aj opletačky s políciou.

Ako informovala banskobystrická krajská polícia, muž zavolal do firmy, pre ktorú pracuje, a tvrdil, že má príznaky koronavírusu a na infolinke mu údajne oznámili, že do 12 hodín bude testovaný. Vzhľadom na túto informáciu ďalší zamestnanci firmy nenastúpili do práce. Polícia hneď, keď sa informáciu dozvedela, začala preverovať podrobnosti.

Prekvapenie prišlo už v krátkom čase. Priamo od oznamovateľa zistili, že si všetko vymyslel. Muž nahlásil podozrenie z nákazy, a to údajne iba preto, že mal vypité a nechcelo sa mu ísť do práce. Žiadnu infolinku ani nekontaktoval. Svoje konanie teraz bude musieť vysvetľovať vyšetrovateľovi.