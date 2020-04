Minister školstva sa ospravedlnil za to, že predstúpil pred novinárov bez rúška: Pokutu zaplatím

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) zaplatí pokutu za to, že počas utorkového (31. 3.) vyhlásenia na Úrade vlády SR predstúpil pred novinárov bez rúška.

V stredu počas tlačového brífingu to označil "za ľudské pochybenie", za ktoré sa ospravedlnil. "Komunikoval som už aj s premiérom, pokutu zaplatím," povedal.

Poznamenal, že do Fondu vzájomnej pomoci prispeje svojim celým mesačným platom. Fond vzájomnej pomoci bude riešiť individuálne životné prípady ovplyvnené krízou súvisiacou so šírením nového koronavírusu. Prispievať doň budú koaliční poslanci, ministri aj ďalší ľudia, ktorí na tom budú s vládou spolupracovať. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) dodal, že on sám sa v prospech fondu vzdá celého svojho platu.