Mimoriadne vystúpenie Igora Matoviča na začiatku schôdze: Apel na poslancov Smeru

V úvode 4. schôdze Národnej rady (NR) SR o slovo mimoriadne požiadal premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Apeloval na opozíciu, najmä na poslancov Smeru-SD, aby sa správali v tejto kríze zodpovedne a odložili "politické tričká".

Predseda vlády apeloval na poslancov Smeru-SD, aby nesabotovali kroky vlády a aby "nepolitikárčili". "Teraz je chvíľa, aby sme odložili politiku bokom," poznamenal s tým, že ho mrzí prístup Smeru-SD. Podotkol, že ubližujú nielen vláde, ale predovšetkým svojim voličom a občanom SR. Poslancov zároveň vyzval na príspevok do Fondu vzájomnej pomoci.

V úvode schôdze podal poslanec Robert Fico (Smer-SD) procedurálny návrh, aby sa o zmenách v Zákonníku práce a o skrátenom konaní k tomuto návrhu rokovalo až po prerokovaní návrhu na tripartite, nebolo to však schválené.

Poslanci majú na programe schôdze opätovnú voľbu chýbajúcich predsedov parlamentných výborov. Ide o predsedov ľudskoprávneho výboru a výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Oba posty by mali pripadnúť opozícii. Na predošlej schôdzi sa nepodarilo zvoliť Ľuboša Blahu (Smer-SD) za šéfa ľudskoprávneho výboru ani Mariana Kotlebu (ĽSNS) za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

Zákonodarcovia majú na programe aj viacero vládnych návrhov na riešenie krízy pre nový koronavírus. Prerokúvať by ich mali v zrýchlenom režime. Zaoberať sa majú zmenami v Zákonníku práce v súvislosti s novým koronavírusom a mimoriadnym stavom na Slovensku, ktoré do parlamentu priniesol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Rokovať majú tiež o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Venovať by sa mali aj opatreniam v oblasti financií z dielne Ministerstva financií (MF) SR.