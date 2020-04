Sulík je proti návrhu na tzv. blackout, označil ho za likvidačný experiment

Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) je zásadne proti experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku.

Za takýto experiment označil návrh premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o vypnutí Slovenska, tzv. blackoute, čiže výnimočnom stave počas niekoľkých týždňov. Sulík uviedol, že pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje, je proti tomuto návrhu.

"Pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje - typu 1000 mŕtvych denne ako v Taliansku - som zásadne proti takýmto experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku," reagoval Sulík na návrh, ktorý v stredu predstavil premiér.

Tzv. blackout by podľa Matoviča znamenal, že by sa na minimum znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.