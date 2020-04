Konfederácia odborových zväzov kritizuje prístup novej vlády: Náš list zostal bez povšimnutia

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR kritizuje prístup novej vlády k sociálnym partnerom.

Ako uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško, nástupom novej vlády SR sociálny dialóg skončil, ich správanie považuje za aroganciu moci. Na tlačovom brífingu v stredu dodala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, že komunikácia so sociálnymi partnermi v prípade prijímania opatrení môže byť prínosná, vzhľadom na ich skúsenosti.

Ako uviedol Magdoško, 23. marca listom kontaktoval predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) aj predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), v ktorom ich žiadal o stretnutie vzhľadom na súčasnú kritickú situáciu okolo nového koronavírusu. Doteraz však na list nikto nereagoval.

"Prijímajú sa novely Zákonníka práce o nás bez nás," kritizuje Magdoško a upozorňuje, že ak vláda nebude so sociálnymi partnermi komunikovať, zväz nebude vedieť garantovať sociálny zmier v spoločnosti. Vláde odkazuje, že ich kľúčovými požiadavkami sú zachovanie zamestnanosti v čo najväčšej miere, urýchlené vymenovanie nových členov vlády v tripartite a predseda tripartity by mal urýchlene zvolať mimoriadnu tripartitu. "Je to otázka 15 minút a sedíme," dodal Magdoško.

Takisto kritizuje chaos v prijímaní opatrení a fakt, že niektoré z nich môžu byť diskriminačné. Podľa neho je nespravodlivé, že matka s dieťaťom na OČR dostane 55 % svojej mzdy, pričom zamestnanec, ktorý nepracuje preto, lebo je prevádzka nútene zavretá, dostane 80 % svojej mzdy.

Uhlerová vyjadrila obavy z toho, že môže dôjsť k masívnemu prepúšťaniu a masívnemu nárastu nezamestnanosti. Pritom keby vláda so sociálnymi partnermi komunikovala, mohli by sa vyhnúť mnohým otázkam a nejasnostiam, ktoré vychádzajú z už prijatých opatrení. Ako dodala, KOZ SR očakávala s balíkom "prvej pomoci" aj súbežný balík opatrení, ktorý by pomohol zamestnancom.

Ďalej vyslovila obavy, že medzi opatreniami sú aj také, ktoré s krízou nesúvisia. "Vyzývame na to, aby akákoľvek pomoc bola rýchla, s nízkou administratívnou záťažou. Ideálne je v tejto chvíli plošné a univerzálne riešenie, ktoré práve odbúra nadmernú administratívnu záťaž," dodala Uhlerová.

Odborári ďalej upozornili na fakt, že nie všetci zamestnávatelia dodržiavajú pravidlá. Napríklad starostovia niektorých obcí nútia zamestnancov materských škôl chodiť do práce. Taktiež uviedli, že listami budú kontaktovať príslušné ministerstvá, aby sa do budúceho programového vyhlásenia vlády dostal aj sociálny aspekt od sociálnych partnerov.