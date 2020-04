Oliver Andrásy riskoval nákazu koronavírusom: Poviem vám, prečo som sa na plavbu vybral

Jeho príbeh čiastočne poznáte. Hoci vo svete už vyčíňal koronavírus, on aj s manželkou nasadol na výletnú loď - mimochodom, taliansku – s cieľom objavovať krásy Indického oceána.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

A hoci si tým zarobil na poriadne problémy, dnes tvrdí, že nič neľutuje. Prečo? O tom nám priamo z domácej karantény porozprával humorista Oliver Andrásy (62).

„Zrejme si teraz väčšina ľudí myslí, že si búcham hlavu o stenu a sám seba sa pýtam, na ktorého čerta som potreboval ísť na loď,“ začína svoje rozprávanie. „Nie je to tak. Je pravda, že sme si náš výlet do Indického oceána predstavovali trochu inak, ale všetci sme v Božích rukách a život nám pripravuje prekvapenia. Príjemné aj nepríjemné.“ Nepríjemné podľa neho bolo jedine to, že nevideli Madagaskar. „Je to smutné, ale nijaká tragédia. Našťastie tých príjemných prekvapení bolo nepomerne viac,“ tvrdí ignorujúc všetku tú neistotu, ktorá na nich zaútočila, keď pandémia koronavírusu naplno zasiahla veľkú časť sveta.

Manželka ho kontrolovala

Ako vraví, toto bola ich tretia plavba na veľkej lodi. Najskôr brázdili Stredozemné more, potom sa s Elenou Vac­valovou a jej manželom plavili okolo Britských ostrovov a teraz sa vybrali objavovať Indický oceán. A bolo to vraj niečo úplne iné. „Kým pri prvých dvoch plavbách boli tie presuny veľmi krátke a prakticky to vyzeralo tak, že cez deň sme boli v nejakom meste, v noci sme plávali a ráno sme boli už v inom meste, tentoraz sme si plavbu naplno užili,“ vysvetľuje. „Jediné obmedzenie bola moja manželka, ktorá ma kontrolovala, aby som to s tými koňakmi nepreháňal. Ale ja som už za tie roky starý harcovník a viem aj pri all inclusive nepodľahnúť vábeniu očí a jesť i piť s mierou a rozumom.“

Vyhrával v kasíne

Novou skúsenosťou bol preňho hazard. „Skoro každý večer sme išli do kasína, vymenil som si žetóny za 20 eur a, čuduj sa svete, skoro zakaždým som vyhral. Nie veľa, ale vyhral. A za tie výhry zase môžem ďakovať mojej manželke, ktorá ma sledovala a v momente, keď som vyhrával, povedala, že teraz končíme. Sám by som to asi nedokázal, ale uznal som, že má pravdu, a skončil som. Každý večer som čakal, že ju z kasína vykážu, ale nevykázali. Vďaka tomu som si vychutnal aj kasíno – a nedoplatil som na to.“

Nekonečné večere

Prvýkrát sa mu tiež stalo, že na cestách stretol skvelú partiu Slovákov. „Hneď sme si spolu sadli a vyzerá to tak, že zrejme s niektorými sa budeme priateliť aj po tomto dobrodružstve,“ tvrdí. „Večere, ktoré sme každý večer absolvovali na lodi, konečne naplnili to, po čom som roky túžil - večerali sme jeden a pol až dve hodiny, počas večere sme sa rozprávali, veľmi veľa sa smiali a popritom si pochutnávali na výborných jedlách.“

Plavbu neľutuje aj preto, že si na nej dosýta užil slnka a mora. „Roky rokúce sme boli s manželkou zvyknutí, že začiatkom roka ideme do niektorej slnkom zaliatej krajiny. Bolo zopár rokov, keď sme pre moje pracovné vyťaženie toto absolvovať nemohli, ale vždy nám to veľmi, veľmi chýbalo. Slnko uprostred zimy dodá človeku nielen radosť a optimizmus, ale aj potrebný vitamín D. Som rád, že slniečko nám krásne svietilo nielen na Mauríciu, ale i na Seychelách a pri plavbe na lodi,“ vysvetľuje. „A ďalšia vec, ktorú milujem, je more. Najmä ja. Moja manželka má rada aj hory. Tie ja až tak nemusím, ale keď sa kúpem v krásnom azúrovomodrom, som v siedmom nebi. Moja manželka nechápe, ako je možné, že tam vydržím hodinu i viac, ale ja som tam šťastný. Neviem, asi som v minulom živote bol ryba.“

Bude už len spomínať?

Napriek tomu, že ich plavba sa v istom momente zmenila na zúfalú snahu nájsť prístav, kde by talianskej lodi dovolili zakotviť, podarilo sa im okrem návštevy Madagaskaru absolvovať takmer celý dovolenkový program. „Videli sme typické kokosové orechy na Seychelách, tamojšie obrovské korytnačky, hlavné mesto Maurícia Port Louis, kde sme navštívili aj múzeum slávnej poštovej známky – modrého maurícia. Tam sme sa dozvedeli, že modrý maurícius nie je len modrý, ale aj červený, a dokonca ten červený je vzácnejší ako ten modrý.“

A prečo teda aj s manželkou vyplával? Vraj pre neistú budúcnosť. „Najviac, prečo som rád, že sme na tú plavbu išli, je neistá budúcnosť. Nikto z nás nevie, dokedy tento koronavírus potrvá, a hlavne, aké bude mať ekonomické následky. Čiže je veľmi otázne, či a kedy zase budeme môcť ísť na dovolenku k moru,“ tvrdí a je mu jasné, že v lete sa asi nikam do zahraničia nedostane. „Čiže aspoň sme zažili niečo, na čo môžeme dlhší čas spomínať. Spomínať na to teplo a more neuveriteľne krásnych farieb. Ktovie, kedy si to zase zopakujeme. A či vôbec,“ dodáva.

Mimochodom, nedávno sa mu skončila dvojtýždňová karanténa, ktorú prežil vo svojom bratislavskom dome, pričom medzičasom podstúpil spolu s manželkou testy na koronavírus. S negatívnym výsledkom.