Martin Pyco Rausch o nútenej prestávke kvôli pandémii: Karanténa ma nedesí

Pred pár týždňami sa mal vrátiť na obrazovky Jojky ako moderátor veľkolepej šou Zlatá maska. Všetko je však pre pandémiu nového vírusu inak.

Rozprávali sme sa s Martinom Pycom Rauschom (42) o zodpovednosti, pozitívnom myslení, nejasnej budúcnosti a o tom, prečo sa zavretý doma nenudí.

Svet v posledných týždňoch pre koronavírus výrazne spomalil. Vy ste ešte donedávna pracovali naplno, pravidelne ste cestovali z dôvodu nakrúcania šou Zlatá maska do Budapešti. Ako prežívate stupňujúcu sa hystériu?

Snažím sa správať zodpovedne a nepodliehať panike. Ale situácia sa mení tak dramaticky, že to, o čom sa rozprávame dnes, má do niekoľkých hodín celkom iné rozmery, a ja si veľmi prajem, aby tie rozmery ďalej nenarastali, nech už tento rozhovor vyjde kedykoľvek. Áno, výrobu relácie sme stihli absolvovať tesne pred presahom vírusu v našich končinách, práve v spojení s pandémiou sa nakoniec na obrazovky nedostala, čo ma mrzí. Veril som, že ľudí v tomto stresovom období aspoň na chvíľu vytrhne z reality, či rozosmeje.

Ako trávite momentálne dni? Stihla vás už prepadnúť nuda?

Našťastie od minulého roka som mal nastavený hlavný pracovný režim na prácu z domu, takže môžem aspoň editovať videorecepty aj počas izolácie. Nakrúcanie nových som musel dočasne pozastaviť. Nenudím sa. Na poličke mám hŕbu neprečítaných kníh. Ak zostane viac času, plánujem pokračovať v samoštúdiu španielčiny, ktorú som sa začal učiť online. V takýchto prípadoch je dôležité nezostať pasívny, hýbať sa, či cvičiť aj doma, vzdelávať sa, komunikovať telefonicky či online s priateľmi a rodinou. Pozitívne myslenie je veľmi dôležité. Správy a sociálne siete som obmedzil na rannú a večernú dávku práve pre psychohygienu.

Asi budeme všetci prinútení nájsť čaro aj v nejakých nových činnostiach. Kto chodil do posilňovne, možno začne cvičiť jogu, iný začne maľovať, čítať knihy, štrikovať... Podarilo sa aj vám niečo objaviť v duchu hesla, že všetko zlé je na niečo dobré?

Na tom, že svet zápasí s pandémiou a ľudia zomierajú, nedokážem nájsť nič dobré ani pozitívne. Verím, že spoločnosť sa bude správať zodpovedne, disciplinovane, držať spolu a ľudia si budú viac pomáhať v snahe spomaliť a zastaviť šírenie vírusu. Som milo prekvapený z rôznych spontánnych aktivít. Síce verím, že dramatické zníženie smogu, dopravy a výroby spomalí klimatickú zmenu, avšak za cenu ľudských životov, ekonomických a celospoločenských následkov, ktoré sa zatiaľ ni­kto neodváži vyčísliť. Takže vrátim sa k pozitívnemu mysleniu, to budeme potrebovať viac než kedykoľvek predtým.

Bola tu Veľká noc, ktorú zrejme väčšina z nás strávila úplne inak, než sme boli zvyknutí. Počet poliatych žien sa aj vo vašom prípade bude blížil k nule?

Ja som veľkonočné zvyky veľmi nepestoval, bolo to vždy skôr o rodinnom stretnutí. To sa v rodinách, ktoré neostali izolované pokope, diať, samozrejme, nebude, aspoň dúfam. Nebolo by to zodpovedné.

Museli ste zrejme rušiť nejaké svoje dovolenkové plány. Bolí vás to veľmi ako vášnivého cestovateľa?

Cestovateľské plány nie sú dnes už pre nikoho prioritou, tobôž plánom. Prajem si, aby spoločnosť zvládala situáciu bez paniky a s čo najmenšou ujmou na zdraví či životoch nielen u nás, ale na celom svete. Obzvlášť ak rizikovou skupinou sú práve naši rodičia, starí rodičia a ľudia s podlomeným zdravím či chronickými ťažkosťami. Stále nevieme, či ďalším veľkým ohniskom nebudú Amerika, Afrika… Myslím síce pozitívne, ale zároveň realisticky, a viem, že sa o pár týždňov nezobudíme do sveta, v ktorom sme žili donedávna.

Svoje varenie ste z obyčajnej snahy naplniť si brucho už dávno povýšili na ďalšiu zo svojich profesionálnych činností. Ako dlho vydržíte nevariť? Prípadne nie je toho varenia už tak veľa, že vás to miestami vôbec neteší?

Takto som nad tým nikdy nepremýšľal, pretože varenie pre mňa nie je nutnosť alebo závislosť v negatívnom zmysle. Je to samozrejmosť, a pokiaľ nenakrúcam práve videorecept na instagram či youtube, môže to byť aj veľmi slušný relax či socializovanie s rodinou, kamarátmi. Ak mi okolnosti neumožňujú dlhší čas variť vôbec, neviem sa dočkať. Počas karantény dnes začínajú doma variť aj tí, ktorí predtým nevarili vôbec, a teším sa, že moje videorecepty či knihy im prišli vhod.

Prichádza do úvahy, že raz by ste sa presťahovali do domčeka so záhradou, kde by ste si mohli oveľa plnohodnotnejšie pestovať všetko možné, čo by ste následne uvarili? Láka vás to nástojčivo, či skôr o tom len tak nezáväzne snívate?

Snívam permanentne, zatiaľ som sa naučil aspoň organizovať si život tak, aby som robil stále len to, čo ma baví, a len toľko, aby som nevyhorel a nemal pocit, že žijem iba pre prácu. Je to aj o odriekaní ponúk, vyčistení diára a povýšení súkromných aktivít, odpočinku a zdravia na priority. Až potom plánujem prácu. S vedomím, že okrem vlastného života mi nemá čo ujsť, som sa upokojil a spomalil. Aj preto mňa osobne aktuálna karanténa až tak nedesí, naučil som sa už dávnejšie naplniť si denný program tak, aby som aj pracoval, aj oddychoval. Ale uvedomujem si, že pre väčšinu spoločnosti s denným zamestnaním to nemusí byť najľahšie.

Idete fungovať opäť v štýle jedna veľká šou za rok? Takže po Zlatej maske máte na rok 2020 odrobené, zarobené, vybavené...?

Takto to zvonku vyzerá? O. k., asi áno. (smiech) Navyše pri aktuálnej situácii vám na toto nikto nedokáže odpovedať. Za celé roky som moderoval dva cyklické projekty v jednom kalendárnom roku len v prípadoch, ak na to bol veľký tlak zo strany televízie, alebo som nechcel nikoho sklamať. Bola to ilúzia, ktorej som párkrát podľahol, alebo skôr nedokázal niekoho nechať v štichu. Takže, aby som odpovedal na otázku, nie, nič ďalšie televízne v blízkom čase neplánujem. S výrobou videoreceptov mám každodennú prácu na celý rok a profesionálne sa pri tejto videotvorbe rozvíjam a učím omnoho rýchlejšie. Dnes však nikto nevie, čo bude zajtra, nieto ešte o mesiac, pol roka či neskôr.

Dlhodobo sa nachádzate v určitom mediálnom tieni. Nechodíte na slávnostné premiéry filmov, na párty, skrátka keď už, tak vás vidieť len pred kamerami. Prečo to máte až takto radikálne nastavené?

Vždy sa pobavím pri podobnej formulácii. Ja to vidím inak. Sú ľudia, ktorí prídu vždy a všade, trebárs aj bez pozvania, pretože majú pocit, že to dotvára ich kariéru. A možno to tak aj neraz skutočne je. Ja som nikdy veľmi „nesmotánkoval“ a práca napriek alebo vďaka tomu bola. Nič radikálne v tom osobne nevidím. Svojmu publiku sa venujem pravidelne na instagrame, youtube a facebooku. A moje publikum na týchto party nie je.

Na svoj instagram ste nedávno zavesili aj jednu volebnú fotku. Spokojný s výsledkom?

Ku každým voľbám pristupujem zodpovedne a po nich zasa túžobne očakávam, že to urobia aj politici, ktorých si v ideálnom svete predstavujem ako zástupcov ľudu platených z toho, čo štátu zaplatíme prostredníctvom daní my. Spokojný po voľbách som zatiaľ nebol nikdy, možno len viac či menej rozrušený. S obavou v posledných rokoch sledujem, ako valcujú populizmus, strach a povrchnosť nielen na Slovensku. Takže zostaňme pri tom, že verím, že do ďalších volieb si aspoň povieme, že nastala zmena.