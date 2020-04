Oliver Andrásy sa vybral počas pandémie na výletnú loď: Všetci sme v Božích rukách

Jeho príbeh čiastočne poznáte. Hoci vo svete už vyčíňal koronavírus, on aj s manželkou nasadol na výletnú loď - mimochodom, taliansku – s cieľom objavovať krásy Indického oceána.

A hoci si tým zarobil na poriadne problémy, dnes tvrdí, že nič neľutuje. Prečo? O tom nám priamo z domácej karantény porozprával humorista Oliver Andrásy (62).

„Zrejme si teraz väčšina ľudí myslí, že si búcham hlavu o stenu a sám seba sa pýtam, na ktorého čerta som potreboval ísť na loď,“ začína svoje rozprávanie. „Nie je to tak. Je pravda, že sme si náš výlet do Indického oceána predstavovali trochu inak, ale všetci sme v Božích rukách a život nám pripravuje prekvapenia. Príjemné aj nepríjemné.“ Nepríjemné podľa neho bolo jedine to, že nevideli Madagaskar. „Je to smutné, ale nijaká tragédia. Našťastie tých príjemných prekvapení bolo nepomerne viac,“ tvrdí ignorujúc všetku tú neistotu, ktorá na nich zaútočila, keď pandémia koronavírusu naplno zasiahla veľkú časť sveta.

Manželka ho kontrolovala

Ako vraví, toto bola ich tretia plavba na veľkej lodi. Najskôr brázdili Stredozemné more, potom sa s Elenou Vac­valovou a jej manželom plavili okolo Britských ostrovov a teraz sa vybrali objavovať Indický oceán. A bolo to vraj niečo úplne iné. „Kým pri prvých dvoch plavbách boli tie presuny veľmi krátke a prakticky to vyzeralo tak, že cez deň sme boli v nejakom meste, v noci sme plávali a ráno sme boli už v inom meste, tentoraz sme si plavbu naplno užili,“ vysvetľuje. „Jediné obmedzenie bola moja manželka, ktorá ma kontrolovala, aby som to s tými koňakmi nepreháňal. Ale ja som už za tie roky starý harcovník a viem aj pri all inclusive nepodľahnúť vábeniu očí a jesť i piť s mierou a rozumom.“