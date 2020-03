Trump prijal od Putina pomocnú ruku v boji s koronavírusom, do USA mieri ruský špeciál

Do Spojených štátov možno ešte v utorok odletí ruský špeciál so zdravotníckym vybavením, ktorým chce Moskva pomôcť Washingtonu v boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom. Asistenciu v pondelok ponúkol v telefonickom hovore ruský prezident Vladimír Putin svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi, ktorý ju prijal.

Podľa agentúry Interfax to v utorok povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Rusko už pred necelými dvoma týždňami vyslalo lekársku pomoc a armádnych expertov do Talianska, ktoré bolo v tom čase krajinou s najväčším počtom infikovaných. Do krajiny podľa ruských médií dorazilo osem tímov vojenských lekárov, približne stovka armádnych špecialistov v odboroch virológia a epidemiológia, špeciálne dezinfekčné vozidlá a ďalšie zariadenia.

Najhoršie zasiahnutou krajinou na svete, pokiaľ ide o počet infikovaných, sú teraz podľa dostupných štatistík práve Spojené štáty, kde úrady evidujú už takmer 175 000 nakazených. Odhaduje sa, že tento údaj bude ďalej stúpať v dôsledku širšieho testovania pacientov. Po celej krajine vznikajú poľné nemocnice v očakávaní náporu chorých. Len v americkom štáte New York, ktorý je epicentrom pandémie v USA, sa doteraz nakazilo koronavírusom 75 795 ľudí, čo je o 9 000 viac než pondelok. Čo do počtu obetí choroby COVID-19 USA už predstihli Čínu, kde sa koronavírus objavil ku koncu minulého roka prvýkrát.

S viac ako 3 400 mŕtvymi sú Spojené štáty v celosvetových štatistikách štvrté za Talianskom (cez 12 400 obetí), Španielskom (cez 8 200) a Francúzskom (viac ako 3 500). Čína registruje 3 200 mŕtvych. Rusko zatiaľ zaznamenalo 2 337 nakazených, pričom za posledných 24 hodín ich pribudlo 500. Obetí choroby COVID-19 oznámila Moskva zatiaľ 17. Desiatky ruských regiónov prijali prísne opatrenia po vzore Moskvy, kde ľudia nesmú opúšťať byty s výnimkou najnutnejších nákupov v najbližšom obchode či lekárni, vyvenčenie psa a vynesenie smetí, alebo vyhľadanie nutnej pomoci.