Pitva potvrdila to, čoho sa všetci obávali: Exprimátor († 60) Bojníc je prvou obeťou koronavírusu!

Zomrel krátko po tom, ako mu diagnostikovali zákerný vírus. Po pozitívnom teste jedného zo zamestnancov firmy, kde bývalý primátor Bojníc pracoval, bol pozitívne testovaný aj on sám.

Pár hodín po prepustení z nemocnice, žiaľ, Vladislav Oravec († 60) skonal. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zrejme zlyhali doktori.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího bude exprimátor Bojníc prvou obeťou koronavírusu v krajine. „S najväčšou pravdepodobnosťou Slovensko bude mať prvé úmrtie na ochorenie COVID-19. Pitva u tohto pacienta potvrdila, že išlo o obojstranný zápal pľúc a tento pacient skonal na kardiorespiračné zlyhanie. Ešte bude patológ ďalej skúmať pôvod tohto zápalu pľúc, ale vieme, že išlo o pacienta pozitívneho na ochorenie,“ uviedol Krajčí s tým, že je zarážajúce, že pacient bol deň predtým prepustený z nemocnice. V Bojniciach ho s príznakmi vírusovej bronchopneumónie hospitalizovali 20. marca. „Na základe týchto informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal ex offo konanie proti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a preskúma, či nedošlo k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, pretože podľa všetkého tento pacient nemal byť prepustený do domácej liečby,“ doplnil Krajčí, podľa ktorého zrejme došlo k zlej diagnostike. Pacient nemal pozitívnu cestovateľskú anamnézu a pravdepodobne ide o komunitný prenos ochorenia.

Po teste išiel domov

Po odchode z verejného života sa vrhol Vladislav Oravec na podnikanie. V marci tohto roka však skončil na pľúcnom oddelení bojnickej nemocnice. „Pacient bol ošetrovaný na pľúcnom oddelení, dostával kompletnú liečbu, bol izolovaný,“ informoval námestník liečebno-preventívnej starostlivosti bojnickej nemocnice Milan Henčel. Situácia sa rapídne zdramatizovala po avíze jedného jeho zamestnanca, ktorý bol pozitívne testovaný na COVID-19. „Informoval nás, že jeho šéf leží na pľúcnom. Na príkaz Regionálneho útvaru verejného zdravotníctva robili odbery aj jemu,“ prezradil Henčel s tým, že okamžite v nedeľu robili odbery. „Test vyšiel pozitívny, pacient bol klinicky stabilný, laboratórne výsledky boli dobré a po dohovore s RÚVZ bol pacient prepustený do domácej karantény,“ doplnil Henčel. Pár hodín po prepustení bývalý primátor skonal. V karanténe skončili zamestnanci pľúcneho oddelenia, z ktorých niektorí boli už aj testovaní. Smrť svojho predchodcu zasiahla aj terajšieho primátora Bojníc Františka Táma. „Bol to bývalý primátor, chcel by som sa mu poďakovať za to, čo pre Bojnice spravil, a rodine by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť,“ povedal zdrvený Tám.

Koronavírus zabíja cez pľúca

COVID-19 je infekčné respiračné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Spočiatku zasahuje ako bežná chrípka horné dýchacie cesty, kde vírus prestupuje do hostiteľských buniek.

V prípade závažnejšieho priebehu ochorenia sa však rozširuje na dolné dýchacie cesty a pľúca. Vyvoláva obojstranný vírusový zápal pľúc a výsledkom môže byť komplikovaný závažný akútny respiračný syndróm, obojstranný zápal pľúc, ktorý môže spôsobiť smrť nakazeného človeka. V prípadoch, keď už pre zápal pľúc nie je pacient schopný dýchania, musí byť napojený na prístroje zabezpečujúce umelú pľúcnu ventiláciu.