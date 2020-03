Podľa WHO rúška nemajú význam, odvážna reakcia českého námestníka: Fakt im ide len o toto?!

Viaceré európske krajiny trvajú v rámci bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu aj na tom, aby občania na verejnosti nosili ochranné rúška. Ide predovšetkým o Slovensko a Českú republiku, od stredy sa k nim pridáva aj Rakúsko.

Na obyvateľov týchto krajín preto musia pôsobiť zmätočne opakujúce sa vyjadrenia predstaviteľov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých nosenie rúšok na verejnosti nemá takmer alebo vôbec žiadny význam. S pomerne odvážnym vysvetlením rozporu medzi praxou v niektorých európskych krajinách a stanoviskami WHO prišiel v utorok námestník českého ministra zdravotníctva Roman Prymula.

Ten tvrdí, že vyhlásenia predstaviteľov WHO sú súčasťou taktiky, ktorej cieľom je uchovať čo najväčší počet rúšok pre zdravotníkov a nevyčerpať ich obmedzené zásoby pre radových občanov, ktorí ich potrebujú menej. "WHO vydáva veľa vyhlásení, ktoré sú možno motivované trochu politicky. Politika momentálne je, že celosvetovo je nedostatok ochranných prostriedkov. Snažia sa (predstavitelia WHO - pozn. SITA), aby ochranné prostriedky zostali predovšetkým pre zdravotníkov," vyhlásil v utorok Prymula.