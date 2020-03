Weiss ml. už začína s tréningom: Ak sa liga rozbehne, chcem pomôcť dobojovať titul

Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss ml. (30) po operácii športového pruhu je už v individuálnom tréningu.

Ako uviedol 66-násobný slovenský reprezentant v rozhovore pre web jeho zamestnávateľa Slovana Bratislava, rekonvalescencia prebieha aj pre opatrenia pre pandémiu koronavírusu za prísnych opatrení.

Tridsaťročný hráč podstúpil operáciu pred vyše troma týždňami. "Už v prvom týždni po operácii som s fyzioterapeutmi na Slovane začal uvoľňovať bok tela, ktorý som mal dlhodobo stuhnutý. Snažili sme sa čo najviac robiť s jazvou, ktorá zostala po operácii. Včera bol prvý deň, keď som si nachvíľu a samozrejme individuálne zatrénoval aj s loptou. Mám pred sebou ešte minimálne niekoľko týždňov, kým budem môcť začať trénovať naplno,“ povedal Weiss pre oficiálny web "belasých" a dodal:

"Operácia slúžila predovšetkým na to, aby som sa zbavil diskomfortu a mohol telo viac zaťažiť. Keďže som už tento diskomfort pociťoval dlhšie a hral som s ním, tak neočakávam, že bolesti odídu zo dňa na deň. Už hrám futbal nejaký ten rok a poznám svoje telo. Zároveň viem, že sa s mojím terajším stavom dá veľa pracovať. Budem sa snažiť dostať do stavu, keď budem môcť trénovať naplno a bez ťažkostí.“ Kmotrík ml. už počíta straty: Predčasné ukončenie súťaže by bolo najhoršou alternatívou Účastník majstrovstiev sveta 2010 i majstrovstiev Európy 2016 vníma aktuálnu situáciu. "Stretávam sa s minimálnym počtom ľudí, v podstate len s naším fyzioterapeutom Jaroslavom Holubom a kondičným špecialistom Xavierom Simoesom. A samozrejme pri zachovaní všetkých bezpečnostných pravidiel. Myslím si, že aj vedenie klubu k tejto situácii pristúpilo veľmi zodpovedne, aj ostatní chalani trénujú individuálne podľa plánov od trénerov. Som rád, že aj ľudia to berú veľmi zodpovedne. Teraz je čas, aby sme sa všetci zjednotili a spoločne zvládli aj takúto výzvu, ktorej ešte nikto z nás nečelil. Zvládnuť ju môžeme zodpovednosťou každého jedného z nás. Verím, že sa situácia zlepší a súťaž sa dohrá, v lete na to bude dostatok času. Hviezda Bavorov sa vracala z návštevy syna: Dopravná nehoda na diaľnici!

Samozrejme, na prvom mieste je zdravie, a preto musíme rešpektovať nariadenia. Veľmi si prajem, aby sa táto situácia čo najskôr vyriešila, aby sme sa mohli vrátiť k naším bežným životom, čiže aj k futbalu. Myslím si, že futbal nechýba len nám hráčom, ale určite aj fanúšikom. Hráči berú individuálnu prípravu zodpovedne a na deň návratu budú určite pripravení. Rovnako aj ja sa poctivo venujem rekonvalescencii a urobím všetko pre to, aby som v prípade, ak sa liga rozbehne, mohol chalanom pomôcť dobojovať titul, ktorý je výborne rozohraný."