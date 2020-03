V bratislavskej škôlke sa šíril koronavírus: Ako je na tom riaditeľka a ďalší zamestnanci?

Prví obyvatelia bratislavského Ružinova s potvrdeným COVID-19 sú už zdraví.

Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Martin Chren. "Pani riaditeľka našej škôlky, ktorá bola medzi prvými pozitívne testovanými na koronavírus, je už zdravá. Opakované testy potvrdili, že vyzdravela aj jedna z rodín spojená s touto škôlkou," uviedol Chren a dodal, že z nemocnice by mala byť prepustená aj ďalšia zamestnankyňa škôlky, ktorá na tom ešte minulý týždeň bola najhoršie. "Dobrý výhľad by mal byť aj u ostatných zamestnancov a dotknutých rodín," dodal starosta Ružinova s tým, že v mestskej časti stále pribúdajú nové prípady nákazy, ktoré so škôlkou nesúvisia.

Ešte 12. marca informoval Martin Chren o štyroch pozitívnych testoch na koronavírus v ružinovskej MŠ Prešovská/Palkovičova. "Pani riaditeľka materskej školy Prešovská/Palkovičova ma informovala, že jej test na koronavírus bol pozitívny. Okrem prvej pani učiteľky, ktorej prípad bol potvrdený už v pondelok 9. marca, a ktorá sa nakazila od slovenskej rodiny z Kitsee, sa teda koronavírus preniesol aj na všetky štyri kolegyne, ktoré s ňou boli najviac v kontakte (pani riaditeľku, pani upratovačku a dve panie učiteľky)," uviedol Chren. Medzi prvými nakazenými Ružinovčanmi bola aj rodina dieťaťa z MŠ Palkovičova. Všetci traja členovia rodiny mali mierny priebeh ochorenia.