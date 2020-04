Šéf Smeru Robert Fico: O ochranku prišiel po 14 rokoch

Šéf Smeru Robert Fico prišiel po dlhých 14 rokoch o gorily.

Štátnu ochranku mu zrušil minister vnútra Roman Mikulec (48), lebo podľa neho už neexistujú dôvody na jeho ochranu.

Stráženie expremiéra stálo daňových poplatníkov státisíce eur ročne. Bývalý premiér a šéf opozičného Smeru Robert Fico prišiel o ochranku zabezpečovanú štátom úderom utorkovej polnoci. Rozhodol o tom minister vnútra Roman Mikulec.

„O zrušení poskytovania ochrany Robertovi Ficovi som rozhodol v zmysle platnej legislatívy na základe odporúčania a návrhu riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ako aj na základe opätovného a dôkladného prehodnotenia potreby poskytovania tejto ochrany,“ priblížil minister vnútra.

Mikulec si myslí, že po tom, ako Fico odišiel z funkcie predsedu vlády a stal sa poslancom parlamentu, boli ešte jeho dôvody na ochranku oprávnené. Po odchode z funkcie premiéra mal Fico 90 dní zákonný nárok na ochranu. Neskôr mu ju predlžovala ministerka vnútra za Smer Denisa Saková. Mikulec povedal, že v tom čase už neboli dôvody na poskytovanie ochranky pre Fica. Nový premiér Igor Matovič (46) sa Mikulcovi za rozhodnutie poďakoval. „Zbytočné mrhanie státisícov a bezbrehý papalášizmus sa skončili,“ napísal Matovič.

Po rokoch bez goríl

Fico na ukončenie svojej ochrany vyhlásil, že to bolo podľa neho nevyhnutné. Ako dôvod uviedol, že nechce byť pod kontrolou nového premiéra. „Ja si neželám byť v žiadnom prípade pod kontrolou pána Matoviča. Ďakujem ochrankárom, s ktorými som 12 rokov spolupracoval,“ zdôraznil Fico a neprezradil, ako sa zariadi do budúcna. „To, čo bude ďalej, to je moja vec. Nehnevajte sa, to si ja zariadim sám,“ povedal Fico a nekonkretizoval, či si bude platiť ochranku sám, alebo mu ju bude financovať strana Smer.

Expremiér mal štátnu ochranku od roku 2006, keď sa prvýkrát stal predsedom vlády. Podľa vicepremiérky novej vlády Veroniky Remišovej (43) ju Fico využíval v posledných rokoch napriek tomu, že na ňu už nemal nárok. „Ak by pán Fico chcel mať ochranku aj naďalej, odporúčam mu zaplatiť si súkromnú bezpečnostnú službu. Odhadom stojí porovnateľná ochrana osôb asi 200-tisíc eur ročne,“ uviedla Remišová.

Státisíce eur ročne

Juraj Zábojník, bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov

- Je to komfort. Ja osobne by som podpísal, alebo tolerovat jeho ochranu dva roky po skončení funkcie predsedu vlády, iba ak by boli na to extrémne vážne dôvody. To, že sa niekto vyhrážal, tak takých dôvodov si ja vyrobím, napíšem, zabezpečím sto za jeden deň. Na to sú operatívne zložky SIS a ministerstva vnútra, aby preverovali všetky takéto poznakty, lebo ten servis nie je lacný a vychádza to na státisíce eur za rok. Pretože to nie je len vodič a ochranka, ale to sú všetky služby s tým spojené. Či už ochrana objektu, či operatíva a podobne.