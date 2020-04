Tenistka Kužmová má zaujímavý koníček: Uháčkovala som si prvý sveter

Hoci pre koronavírus sú zastavené všetky turnaje na svete, tenisová jednotka Viktória Kužmová (21) sa doma rozhodne nenudí. Trénuje individuálne aj s rúškom, venuje sa škole a popritom stíha aj háčkovať. Dokonca si pred pár dňami vyrobila svoj prvý sveter!

Kužmová ako ostatní športovci pre koronavírus dodržiava hygienické opatrenia, ale nemôže vykonávať svoju prácu. „Robím kondičku, behám, cvičím jogu a iné cviky v domácom prostredí. S kondičným trénerom navyše robím cez on-line tréningy a idem si aj zapinkať von o stenu,“ prezradila pre Nový Čas 82. hráčka sveta Kužmová.

Sama nevie, kedy sa bude môcť vrátiť do plného tréningu a na súťažné kurty. „Kedy sa začnú turnaje, to neviem, teraz je prvoradé, aby boli všetci zdraví.“ Košická rodáčka očakávala aj preloženie letnej olympiády v Tokiu na budúci rok. „Áno, podľa mňa nebolo možné, aby sa uskutočnila v stanovenom termíne.“

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Talentovaná tenistka z nadácie Stars for Stars sa pochválila aj zaujímavým koníčkom. Vo voľnom čase háčkuje a nedávno si vyrobila aj prvý sveter. „Najprv som začala s pletením ešte roky dozadu v Košiciach. Naučili ma to babka s mamkou. A háčkovať som sa naučila asi pred rokom sama z videí na internete. Niekedy si vlny beriem aj na turnaje, hlavne keď idem na dlhšie. Háčkovanie ma upokojuje,“ prezradila Viky, ktorej zhotovenie svetra trvalo pár dní.

„Predtým som si vyrobila hračky, šály, ponožky a menšie veci. Keďže mám teraz viac času, tak som skúsila urobiť sveter. Trvalo mi to asi štyri dni, ale, nerobím to od rána do večera. Len vtedy, keď mám večer pri telke čas,“ doplnila Kužmová, ktorá sa v týchto dňoch venuje aj vysokej škole, kde má seminárne práce.