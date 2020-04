Tehotná manželka Tomiho Kida Kovácsa: Teraz sa už nebojím, že sa nakazí!

Najskôr sa hnevala, teraz to už berie ako tvrdú realitu. Takmer mesiac už neobjala svojho milovaného muža Tomiho Kida Kovácsa (42) jeho tehotná polovička Dominika (37).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Šéf boxerskej federácie je totiž v povinnej karanténe po návrate z Anglicka, a keď už mal ísť včera domov, tak sa pri testoch zistilo, že jeho zverenec Andrej Csemez (21) má koronavírus. Keďže Tomi s ním bol celý čas v karanténe, tak v nej musí zotrvať opäť dva týždne a následne znovu absolvovať aj ďalšie testovanie, pretože hrozí, že aj on vírus dostane!

Polovička bývalého slovenského boxera sa momentálne musí sama starať o osemročného synčeka Kristiána a navyše je aj v druhom stave.

„Najskôr ma veľmi hnevalo, keď po návrate z Anglicka musel ísť Tomi do povinnej karantény, ale potom som to veľmi rýchlo akceptovala a vedela, že ide o správnu vec, aby nás chránil. Ale nie je to jednoduché, hlavne osemročnému synovi Kristiánovi otec chýbal. Už mi cez víkend odpočítaval dni, kedy príde domov, a teraz musí v karanténe zostať ďalšie dva týždne,“ povzdychla si pre Nový Čas Tomiho manželka Dominika.

Keď sa dozvedela, že manželov zverenec Andrej Csemez bol pozitívne testovaný na koronavírus, mala strach, že to dostane aj on. „Keďže sú spolu už dva týždne v karanténe, bola som presvedčená, že aj Tomiho test bude pozitívny. Teraz sa už nebojím, že sa nakazí, keď sa tak nestalo doposiaľ,“ pokračovala Dominika, ktorá je s mužom v kontakte každý deň. „Voláme si cez videohovory a nosím im aj jedlo do akadémie, kde sú v karanténe. Nechám im to pred dverami a oni si to zoberú.“ Na otázku, či majú aj špeciálne gurmánske požiadavky, dodala s úsmevom: „Nie sú teraz v situácii, že si môžu rozkazovať.“

Čaká ho nové testovanie

Keďže Tomi Kid Kovács je po pozitívnom teste svojho zverenca Andreja Csemeza opäť v povinnej karanténe, bude musieť absolvovať aj nový test. „Samozrejme, ten prvý bol negatívny, ale teraz pred uplynutím druhej karantény pôjdem opäť na stery. Verím, že budú opäť negatívne a konečne pôjdem domov,“ vyjadril sa Tomi.