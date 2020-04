Rezbárka Alena tvorí umelecké diela na počkanie: Z dreva vykúzlila aj čitateľa Nového Času!

Krásny a originálny nápad! Alena Mrekajová (43) z obce Bobrov (okr. Námestovo) je jedinou rezbárkou na Slovensku a na svojom konte má niekoľko ocenení – okrem iného zápis do Slovenskej i Českej knihy rekordov za prácu s motorovou pílou.

Teraz spravila ďalšie krásne dielo. Chcela totiž potešiť svoju kamarátku a nápad jej skrsol v hlave takmer okamžite. Robote sa venovala celé dva dni a výsledkom je do detailov zmajstrovaný rozkošný chlapček. Ten v rukách drží náš denník Nový Čas, ktorý si sympatická žena prečíta každý deň.

Rezbárka Alena (43) robí z dreva sochy, obrazy a rôzne nádherné veci už niekoľko rokov. S motorovou pílou sa vie obracať lepšie ako skúsený drevorubač a okrem zvieratiek či iných milých drobností zvečnila aj desiatky známych tvárí – napríklad Freddieho Mercuryho, Michala Dočolomanského či Daru Rolins, ktorá svoju drevenú podobizeň aj podpísala. Teraz však nadaná Slovenka stvorila niečo veľmi osobné pre svoju kamarátku, ktorú chcela potešiť, čo sa jej aj podarilo.

„Prežívala smutné obdobie a túžila som jej urobiť radosť. Rozhodla som sa urobiť obrázok s chlapčenskou postavičkou, ktorá je veľmi pozitívna. Vystrúhala som do lipového dreva aj teplé slniečko a milého psíka. Inšpirácia príde práve vtedy, keď to vyrezávam,“ usmieva sa Alenka, ktorá v týchto ťažkých časoch naďalej chodí do roboty. Pracuje ako esbéeskárka a nesťažuje sa. „Som rada, že pracujem, lebo obdivujem všetkých ľudí, ktorí musia byť práve teraz doma,“ dodáva rezbárka.

Vysvetlila aj to, prečo dala chlapčekovi na dreve do rúk práve náš denník. „Prišlo mi to také prirodzené. Nový Čas čítam veľmi často, a keďže teraz je dôležité, aby všetci boli informovaní, myslím aj na ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti a prinášajú nám správy, hoci sú ohrození aj oni. Je obdivuhodné, že títo ľudia chodia medzi ľudí len pre to, aby nám priniesli čerstvé správy,“ dodáva.