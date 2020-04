Rišovi Müllerovi sa zacnelo po starých časoch: Návrat ku kazeťáku

Vracia sa do minulosti! Spevák Rišo Müller (58) je zárukou kvalitnej hudby, ktorú skladá už desaťročia. Za ten čas išla, samozrejme, technika míľovými krokmi vpred a Rišo kráčal s ňou.

Ako sa však zdá, speváckemu majstrovi sa zacnelo po starých časoch. Jeho manažér totiž cez sociálne siete zháňa pre muzikanta starý kazetový nahrávač. Müller je na hudobnej scéne od deväťdesiatych rokov a odvtedy sa jeho nahrávky predávajú ako teplé rožky. Nielen muzika, ale aj technika však idú vpred míľovými krokmi a Rišo za nimi nikdy nezaostával. Podľa všetkého si však Rišo zaspomínal na staré dobré časy, ktoré ho priviedli na nové myšlienky.

Jeho manažér sa v spevákovom mene ozval svojim kamarátom a pre Müllera zháňa niečo, čo sa dnes už len tak nevidí. „Nemá náhodou niekto kazetový nahrávač? Na klasickú kazetu. Poprosil ma o to Rišo Müller, lebo by chcel nahrávať na to dema,“ napísal Adnan Hamzič, ktorý pre svojho zverenca spraví maximum. „Je zbytočné hovoriť o tom, aký je dobrý digitálny, viem. Ale on chce proste tento. Vie mi niekto pomôcť?“ dodal Rišov manažér, ktorý sa snaží spevákovi splniť všetko, o čo požiada.