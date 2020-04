Víťazi a porazení pracovného trhu poznačenom pandémiou: Ktoré profesie sa majú najviac obávať o budúcnosť?

Situácia v našej ekonomike nie je dnes vôbec dobrá. Mnoho firiem a závodov zastavilo prevádzku, hotely sú zatvorené a doprava funguje v obmedzenom režime.

Osud letných dovoleniek je neistý. Množstvo zamestnávateľov bude odkázaných na pomoc od štátu, a ani to nebude stačiť. Aj v časoch krízy sa však vždy nájdu spoločnosti, ktoré ponúkajú to, o čo je práve dnes záujem, alebo dokázali rýchlo regovať a prispôsobiť sa. Ako sa prejaví súčasný stav na pracovnom trhu?

Aj keď koronavírus sa priamo týka Slovenska len pomerne krátky čas, už sa to prejavilo aj pri ponukách pracovných pozícií. „Môžeme vidieť, že aktuálne nám výrazne stúpli ponuky na pozície dokladačov tovaru, čo je, samozrejme, spojené s tým, že obchody pri zvýšenom nápore ľudí potrebujú viac pracovnej sily,“ vysvetlila aktuálnu situáciu Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia.

Ako doplnila, zvyšujú sa aj ponuky pre odborníkov z oblasti informačných technológií. „To môže byť spôsobené najmä tým, že veľké množstvo zamestnancov pracuje z domu, a tiež tým, že množstvo maloobchodníkov sa púšťa do online predaja,“ dodala Richterová. Najväčší pokles zaznamenali u asistentov v administratíve. Väčšina oblastí je v súčasnosti v zlej situácii, najhoršia je v gastronómii a hotelierstve.

Ale sú aj oblasti, ktorým sa práve dnes darí. „Ako napríklad výroba a obchod s potravinami, výroba dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok či liečiv, kuriérske služby, ale aj e-shopy,“ uviedla Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Ako dodala, vo výhode sú dnes aj firmy, ktoré môžu využívať prácu z domu.

Nezamestnanosť vzrastie, platy nemusia

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude však počet nezamestnaných na úradoch práce podstatne vyšší. Ďalší vývoj nezamestnanosti, resp. zamestnanosti pôjde ruka v ruke s vývojom v ekonomike. Čím skôr sa ekonomika SR vráti do pôvodných koľají, alebo aspoň šliapne na pedál, tým rýchlejšie sa to začne odrážať aj na trhu práce v krajine. V prípade platov nemusí prísť nutne k ich štatistickému poklesu. Tak napríklad počas hospodárskej krízy spred 10 rokov na Slovensku nezamestnanosť rástla, ale aj platy. Prepúšťanými boli totiž ľudia s nižšími platmi, a to štatisticky priemerný plat v hospodárstve zdvihlo.

Budúcnosť závisí od množstva faktorov

Martina Nemethová, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR

- To, či firma dokáže udržať zamestnancov a ako dlho, bude závisieť od podporných opatrení štátu a kondície samotnej firmy, od toho, či má rezervy, prípadne či vie časť svojich príjmov nahradiť dočasným preorientovaním svojho zamerania. V budúcnosti sa nevyhneme tomu, aby sme sa konečne reálne zamysleli nad štruktúrou nášho hospodárstva. Taká silná homogenita, aká je prítomná v našej ekonomike, silná orientácia prioritne na automobilový priemysel predpokladá krehkosť hospodárstva a oveľa vyššiu mieru ohrozenia.

Víťazi (dnes majú množstvo práce)

Výrobcovia ochranných a hygienických prostriedkov, zdravotníckej techniky

- O ich produkty je v súčasnosti obrovský záujem, mnohé firmy sa preorientovali na túto oblasť.

Potraviny, drogérie

- Obchody s najčastejšie nakupovaným tovarom majú už dnes nedostatok tovaru.

Kuriéri, online obchody a služby

- V súčasnosti nestíhajú doručovať tovar objednaný zákazníkmi.

Porazení (riešia vážne problémy)

Hotely a reštaurácie

- Tieto prevádzky sú zatvorené, alebo funguju v obmedzenom režime (donáška jedla).

Niektoré remeslá

Kaderníctva, manikúra a podobne dnes nemôžu prevádzkovať svoje činnosti.

Taxislužba

V súčasnosti môžu prevážať iba tovar, nie ľudí.

Automobilový priemysel

- Automobilky pôsobiace na našom trhu dnes nevyrábajú, ich budúcnosť ovplyvní záujem o automobily, ktorý je otázny.

Pracovníci cestovných kancelárií, leteckých spoločností

- Väčšina cestovných kancelárií bude v obrovských problémoch, ak nebude letná turistická sezóna, štandardné komerčné letecké spojenia dnes nefungujú.

Pozície s najvyšším medziročným nárastom

- Dokladač tovaru: +111,6 %

- Java programátor: + 8,3 %

- Javascript programátor: + 7,7 %

- Databázový administrátor: + 3,4 %

- Databázový analytik: +0,2 %

Pozície s najvyšším poklesom ponúk

- Asistent: 88,8 %

- Obchodný referent: 81,2 %

- Vodič: 77,3 %

- Odborný predajca: 75,4 %

- Montážnik: 73,8 %

(Zdroj: Profesia, 13. kalendárny týždeň 2019 a 2020)

Pre koho nastali zlé časy?

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

Víťazmi

- sú vo všeobecnosti od prvého dňa krízy tí, ktorí bez toho, aby mali strategické plány, nabehli na inovatívne riešenia, aby nemuseli zatvoriť svoje prevádzky, prípadne aby čo najviac eliminovali škody. Moja švagriná je kvetinárka, ktorá keď zistila, že ku dňu zatvorenia prevádzky má na sklade živé kvety za pár tisíc, okamžite zatvorila predajňu, zamestnankyne poslala domov a sama začala fungovať ako donášková služba. Veľmi podobne sú na tom napríklad stravovacie zariadenia, ktoré namiesto hromadného stravovania začali praktizovať rozvoz jedál alebo výdaj z okienka.

Porazenými

- budú určite tí, ktorí sú naviazaní na určitú špecifickú činnosť, ktorú nevedia operatívne zmeniť a je závislá od ďalších prvkoch v subdodávateľskom reťazci. Porazenými budú zrejme aj dohodári, pretože pripravovaná pomoc na refundáciu miezd zamestnávateľom, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky, alebo majú pokles tržieb, sa dohodárov týkať nebude, a tak budú prví na rane, s kým zamestnávatelia budú ukončovať pracovné vzťahy.