V metropole východu nosia hygienické pomôcky už aj kontajnery: Ako požiadať o rúško?

Šitie rúšok sa stalo novým trendom a prejavom spolupatričnosti na Slovensku. O najnedostatkovejší tovar je však stále veľký záujem, hlavne zo strany seniorov.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Aj preto sa mesto rozhodlo zjednotiť úsilie Košičanov tým, že dobrovoľníkom rozdá materiál a hotové rúška odovzdajú samospráve. Aby uľahčili zber povinných pomôcok, magistrát v spolupráci so spoločnosťou Kosit rozmiestnil zberné kontajnery po celom meste.

Pandémia koronavírusu Slovensko sužuje už niekoľko týždňov. Mnoho ľudí má stále problém dostať sa k úplne základnej ochrane pred nákazou. Hygienické rúška sú podľa nariadenia vlády povinné. Košičania sa však na mesto stále obracajú s otázkami a žiadosťami, odkiaľ si ich majú zohnať. Aj preto sa vedenie Košíc rozhodlo spojiť sily. Spoločnosť Kosit, ktorá pre Košice zabezpečuje zber komunálneho odpadu, premenila tradičné odpadové kontajnery na zberné nádoby pre ušité rúška. Všetok potrebný materiál na ich výrobu zabezpečí dobrovoľníkom mesto. Zozbierané produkty mesto následne mestské časti bezplatne rozdajú osobám, ktoré o to požiadajú.

S rozmiestňovaním 22 kontajnerov začal Kosit už dávnejšie. Ľudia ich nájdu pred miestnymi úradmi väčšiny mestských častí. Novinku osadili aj pred miestnym úradom Juh. Starosta mestskej časti Jaroslav Hlinka uviedol, že tento pilotný projekt pomôže hlavne ich seniorom.

“Nemáme nadbytok rúšok, máme len obmedzený počet. Pomoc očakávame aj od mesta a prvé kusy sme museli kúpiť od domácich producentov. Dúfam, že ľudia budú disciplinovaní a kontajnery budú obsahovať len to, čo do nich patrí, keďže budú prístupné z verejného chodníka celý deň aj noc. Verím, že sa zdržíme prejavov, ktoré by poškodili túto dobrú myšlienku,” zhodnotil Hlinka. Podľa starostu je to ale dobrý nápad, keďže úrady v súčasnosti fungujú v skrátenom režime. Vďaka novinke budú môcť ľudia odovzdať hotové rúška kedykoľvek.

Návod, ako požiadať a získať rúško

- O rúška môžu požiadať ľudia príslušné mestské časti telefonicky, mailom, alebo osobne

- Rozdávané budú bezplatne podľa priorít. Uprednostňovaní budú seniori, invalidné osoby, opatrovníci a ďalšie ohrozené skupiny ľudí

Mesto poskytne dobrovoľníkom materiál na rúška

Košiciam sa podarilo zabezpečiť nastrihaný polotovar, z ktorého možno ušiť až 100-tisíc rúšok. Podľa informácií magistrátu bude centrála pre výdaj materiálu zriadená vo Výmenníku na Štítovej ulici 3. Otvorená je od stredy 25. marca od 9.00 h do 12.00 h a k dispozícii bude v uvedenom čase vždy v pondelok, stredu a piatok.