Prešov začal zveľaďovať rekreačnú oblasť Borkút, vtom zasiahla polícia: Stopka od prokurátora!

Ako podľa príslovia - urob čertovi dobre, peklom sa ti odmení! Mesto Prešov začalo zveľaďovať prímestskú rekreačnú oblasť Borkút. Ich aktivitu však začala prešetrovať polícia kvôli podozreniu, že do nej nelegálne vozia kamene z neďalekej stavby, kde budujú tunel.

Areál upravujú Technické služby mesta Prešov (TSMP). V pláne majú vybudovať napríklad atraktívnu rozhľadňu, altánky, vysádzať stromčeky, lavičky, či stojany na bicykle. „Je nám ľúto, že na nás stále niekto útočí a rozbehnuté práce v mestských lesoch vlani v decembri stopol prokurátor. Zrealizovali sme asi tri štvrtiny prác. Nebyť tohto zásahu, mohli sme už už projekt dokončovať, vysádzať stromčeky a pripravovať sa na letnú sezónu,“ hodnotí aktuálny stav v mestských lesoch vedúci prevádzky mestských lesov a ekoparku Juraj Hurný.

Podľa neho je cieľom sprístupniť atraktívnu oblasť všetkým skupinám obyvateľov mesta. Kto oznámil aktivitu mesta na polícii, nevie. Myslí si však, že to boli poľovníci, ktorí chcú loviť lesnú zver. „Snažíme sa, aby mohli návštevníci z každého nástupného bodu prísť po spevnenej komunikácii až do centra k rozhľadni na Malkovskú Hôrku. A to všetky skupiny obyvateľov, bez ohľadu na to, či ide o matky s kočíkmi, rodičov s deťmi, seniorov alebo znevýhodnených. Prístup tak získajú aj záchranári. Teraz však musíme riešiť problém s prokuratúrou, ktorá nás stopla,” pripomína Hurný.

Rozhľadňa, ktorú chcú postaviť, má byť vysoká 20 metrov a má byť novou dominantou. Stavba má už právoplatné stavebné povolenie. “Kedy sa podarí projekt dokončiť teraz nevieme, záleží od toho, ako sa dokážeme vysporiadať s problémami, ktoré nám spôsobilo oznámenie na políciu,” poznamenal Hurný. Zveľaďovaním lesoparku sa od leta 2019 zaoberá aj polícia, ktorá vedie vyšetrovanie pre neoprávnené nakladanie s odpadmi. Odvtedy však žiaden posun nenastal. “V predmetnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie, doposiaľ nebol nikto obvinený a právna kvalifikácia sa nemenila,” uzavrel prešovský krajský policajný hovorca, Igor Pavlík.