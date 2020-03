Slovensko repatriovalo 3349 ľudí: Čakajú ďalšie tisíce, spolupracujeme s Českom

Na Slovensko sa zatiaľ vrátilo 3 349 Slovákov v rámci repatriácie zo zahraničia. Informoval o tom na tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (MZV) Martin Klus (SaS).

O repatriáciu zatiaľ požiadalo 6 037 Slovákov. Štátny tajomník tiež odkázal bývalému premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) po jeho kritike vlády SR, že Slovensko rokuje s Európskou úniou (EÚ) takmer denne. „Som rád, že sme za pomyselnou polovicou a zo zahraničia sa podarilo evakuovať už 3 349 občanov alebo ľudí s trvalým pobytom v Slovenskej republike,“ povedal Klus s tým, že priamu asistenciu rezortu diplomacie potrebovalo 1 070 repatriantov. Ministerstvo v pondelok 30. marca oznámilo, že žiadosti o repatriáciu je možné pokladať do polnoci 2. apríla. „Od včerajšej výzvy, kedy sme vyhlásili zastavenie repatriácie, sme zaznamenali nárast o 500 ľudí a očakávame, že ten počet bude rásť,“ informoval štátny tajomník.

Dôvod na ukončenie registrácie na repatriáciu spočíva podľa neho aj v tom, že rezort diplomacie už takmer mesiac upozorňuje Slovákov, aby necestovali do zahraničia. „Už sme niekoľkokrát vyzvali občanov, aby zvážili svoje cesty do zahraničia a podľa možností necestovali. Bohužiaľ, niektorí toto ignorovali, napriek tomu vycestovali a dnes žiadajú o repatriáciu,“ zdôraznil. Štátny tajomník tiež uviedol, že vládna letka plánuje ešte minimálne jeden medzikontinentálny let. „Krajinou, kde nie je možné dostať sa inak ako vládnou letkou, je India, kde budeme posielať naše lietadlo a robíme to v súčinnosti s Českou republikou a pravdepodobne si to podelíme tak, že Česi pôjdu do Indonézie a my do Indie. Ale ešte stále o tom rokujeme,“ vysvetlil a poďakoval sa Česku, ktoré už pomohlo pri repatriácii s viac ako 200 slovenskými občanmi.

Klus sa tiež vyjadril aj na adresu bývalého premiéra Robert Fica podľa ktorého nová vláda nerokuje s EÚ, a preto budú mať slovenské firmy horšie podmienky ako napríklad dánske, ktorým Európska komisia povolila výnimku z čerpania fondov. „Za posledných sedem dní od menovania vlády sme absolvovali sedem videokonferencií s našimi partnermi v Európskej únii, ja sám som sa troch z nich zúčastnil,“ zdôraznil Klus s tým, že rokujú o rozviazaní rozpočtových pravidiel či možnosti čerpať eurofondy alebo o využití Európskeho stabilizačného mechanizmu (euroval). „Každý, kto dnes hovorí, že Európska únia zlyháva alebo nekoná, tak bohapusto klame,“ dodal Klus.