Belohorcová s rodinou ušli z luxusu: Tri prípady koronavírusu v ich dome! A prídu o peniaze

Bývalá slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (44) žije s českým manželom Vlastom Hájkom (45), dcérou Salmou a synom Neviom v americkom Miami.

Za veľkou mlákou sú s nimi nejakí čas už aj blondínkini rodičia, ktorí ich prišli navštíviť. Ich život v súčasnosti komplikuje koronavírus. V USA sa ním nakazilo cez 163-tisíc ľudí, pričom tri tisícky mu podľahli. Ako zistil český denník Blesk, Belohorcová s rodinou si pobalili veci a odišli z luxusného vežiaku pri pláži, v ktorom bývali. ,,Opustili sme apartmán na 22. poschodí, kde sme žili, pretože sa v dome objavili už tri prípady koronavírusu, a predčasne sme ukončili zmluvu,“ vysvetlila. S manželom, deťmi a rodičmi našli útočisko v rezidencii, ktorú tiež vlastnia a podnikali s jej prenajímaním.

,,Máme tu záhradu, bazén a voľnosť, to v mrakodrape už nebolo, všetko sa uzavrelo a navyše sme mali veľký strach o mojich rodičov, ktorí sú stále s nami a čakajú na repatriačný let domov,“ vysvetlila Zuzana Blesku. Koronavírus urobí škrt cez rozpočet ich podnikaniu. ,,Na celú sezónu sme mali vybookovanú rezidenciu s bytmi, ale to padlo, všetci to zrušili, čiže zárobok nula. Našťastie sme mali dosť našetrené, takže sme všetko vybrali a určite nám bieda nehrozí.“ Situácia za veľkou mlákou nevyzerá dobre. ,,Američania nemajú žiadne zásoby a peniaze, takže to bude ešte veľmi ťažké. Teraz je pre nás najdôležitejšie, aby sa rodičia v poriadku dostali domov. My sa rozhodne do Česka tento rok nepozrieme, budeme tu a bojovať, ale verím, že sa potom všetko na dobré obráti,“ dúfa bývalá učiteľka sexu na Markíze.

Blesku opísala, že aj v USA je nedostatok rúšok, dezinfekcie či toaletného papiera. ,,Potravín je dosť, akurát je polovica obchodov zatvorená. Školy, bary, reštaurácie, pláže a celkovo spoločenský život skončil. Navyše je nové nariadenie, že od 22. do 5. hodiny ráno nesmiete vyjsť von. Keď vidím, aké opatrenia robia v Česku alebo na Slovensku, som pyšná, kde som sa narodila. Všetkým prajem veľa zdravia,“ odkázala cez český denník Belohorcová.