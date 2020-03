Aby ste sa doma nenudili a preladili sa na veselšiu strunu, prichádza televízia JOJ s novou tanečnou výzvou, do ktorej sa môže zapojiť každý. Stačí sa naučiť kroky z videa od Dana z The Pastels na skladbu Lukáša Adamca Tancuj mi, nakrútiť na video seba alebo svoju rodinu ako tancujete, pridať hashtag jojdancechallenge a zverejniť to na sociálnej sieti. Ak sa chcete vidieť v televízii JOJ, uploadnite svoje video na https://www.joj.sk/zostali-sme-doma