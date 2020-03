Nelichotivé slová Svetovej zdravotníckej organizácie: Koniec epidémie koronavírusu v Ázii je ďaleko

Koniec epidémie koronavírusu v ázijsko-tichomorskom regióne je ďaleko a súčasné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia získavajú čas pre krajiny, ktoré by sa mali pripravovať na rozsiahle komunitné prenášanie nákazy.

Uviedol to v utorok riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre západné Tichomorie Takeši Kasai. Podľa neho aj napriek všetkým opatreniam riziko prenosu nákazy v tomto regióne nepominie, kým bude pandémia pokračovať. "Poviem to jasne. Koniec epidémie v Ázii a Tichomorí je ďaleko. Pôjde o dlhodobý boj a my nesmieme poľaviť v našej ochrane," povedal Kasai na virtuálnom brífingu. "Je nutné, aby sa každá krajina pripravovala na rozsiahly komunitný prenos (nákazy)", dodal.

Agentúra Reuters pripomína, že nový koronavírus sa prvýkrát objavil v strednej Číne koncom minulého roka. Doteraz bolo na celom svete zaznamenaných vyše 770.000 prípadov nákazy, pričom USA, Taliansko a Španielsko už predstihli v počte potvrdených prípadov pevninskú Čínu.

Technický poradca WHO Matthew Griffith neočakáva, že by bola nejaká krajina bezpečná, keďže koronavírus sa časom dostane všade. Aj keď sa v ázijsko-tichomorskom regióne podarilo znížiť počet prípadov nákazy, k jej vypuknutiu môže podľa neho aj naďalej dochádzať na nových miestach a obavy sú z privezenia nákazy. Spomenul prípady zo Singapuru a Južnej Kórey týkajúce sa ľudí, ktorí cestovali do zahraničia. Pozornosť ohľadom epidémie sa teraz upriamuje na Európu, ale pravdepodobne sa presmeruje do iných regiónov, dodal Griffith.