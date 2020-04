V Bratislave vám táto služba prinesie nákup domov už do 2 hodín, doručujú aj do jej okolia

Slovenská populárna aplikácia HOPIN, ktorú ste doteraz mohli používať na prepravu v meste, sa rozhodla v tejto mimoriadnej situácii pomôcť tisíckam zákazníkov a vytvorila jednoduchý internetový obchod - HOPIN SHOP. Môžete si v ňom objednať potraviny a drogériu, ktorú doručia záujemcom už do 2 hodín až pred dvere. Expresne doručia aj ľubovoľné zásielky, jedlo či dokumenty.

Vodiči taxíkov sa museli situácii prispôsobiť, a preto sa momentálne intenzívne venujú rozvozu nákupov a zásielok. V tejto mimoriadnej situácii padne vhod najmä to, že oproti iným rozvozom potravín môžete mať doma nákup do pár hodín. Takže ak ráno pozriete do chladničky a chýbajú vám potrebné ingrediencie, stačí vyskúšať HOPIN SHOP a na obed ich máte doma. Z dôvodu nariadenia ústredného krízového štábu sa v aktuálnej mimoriadnej situácii zakazuje využívať taxislužbu na prepravu osôb.

„Uvedomujeme si zložitú a nepohodlnú situáciu, v ktorej sa mnohí ľudia nachádzajú. Chceme im uľahčiť možnosť nakupovania a najmä im rýchlo a spoľahlivo doručiť chutné potraviny. Náš internetový obchod je veľmi jednoduchý, prehľadný a ponúka bohatý sortiment. Máme niekoľko stoviek vozidiel a spolupracujeme so širokou sieťou potravín, vďaka čomu dokážeme doručiť nákupy prakticky do 2 hodín,“ vyjadril sa Martin Baran, riaditeľ HOPIN TAXI aplikácie.

Ak vám nákup neponáhľa a vyberiete si možnosť donášky kedykoľvek počas dňa, ušetríte na dovoze a objednaný tovar máte na stole už za 3,50 € v rámci Bratislavy. Doručuje sa aj v okruhu 25 km od Bratislavy. Na výber sú rôzne druhy pečiva, zeleniny, ovocia, salámy, mliečnych výrobkov, sladkostí, mnoho iných chutných potravín a dokonca aj drogéria. Za nákup môžete zaplatiť jednoducho platobnou kartou cez e-shop alebo v hotovosti pri prebratí nákupu. Vodiči dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné a hygienické opatrenia – nosia ochranné rúška i rukavice a pravidelne dezinfikujú vozidlá. V tejto chvíli HOPIN SHOP rozbieha viacero spoluprác s rôznymi druhmi prevádzok, takže si čoskoro budete môcť objednať okrem potravín a drogérie aj iný tovar. Všetky informácie, vrátane cien za doručenie, nájdete na www.hopin.sk.

Doručujú aj zásielky

Okrem nákupov s potravinami vodiči HOPINu doručujú aj rôzne zásielky. Ak chcete doručiť balík, dokumenty, jedlo alebo iný typ zásielky rýchlo a spoľahlivo, odporúčame vyskúšať HOPIN aplikáciu. Služba je neustále online a váš balíček môže byť v cieľovej adrese už o 30 minút. Stačí si len v HOPIN aplikácii vyťukať adresy odkiaľ a kam chcete zásielku poslať. Vodič do niekoľkých minút príde po zásielku a doručí ju na požadovanú adresu. Cenu poznáte po zadaní adries dopredu a môžete platiť v hotovosti pri odovzdaní zásielky alebo kartou cez aplikáciu.

Ako môžete zásielku odoslať?

Zadajte do aplikácie potrebné údaje:

• štart – adresa, na ktorej odovzdáte vodičovi zásielku,

• cieľ – adresa, na ktorú má zásielku doručiť,

• okrem adries odovzdajte vodičovi i kontakt na osobu, ktorá zásielku prevezme.

Dokonca môžete využiť aplikáciu i opačne a môžete si zásielku nechať doručiť. Vtedy len vymeníte poradie adries. Štart je miesto, na ktorom vodič zásielku vyzdvihne a cieľ je vaša adresa alebo adresa, na ktorú treba zásielku doručiť a za službu platíte pri doručení. Je len na vás, či to bude malý balíček, nákup pre rodičov, stolička, dokumenty do firmy alebo zásielka z internetového obchodu. HOPIN doručí čokoľvek – do kapacity osobného vozidla. Služba je pre všetkých. Individuálnych zákazníkov, firmy alebo e-shopy.