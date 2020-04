Aby nám Veľká noc nezostala ležať v žalúdku

Trápia vás bolesti a ťažoba žalúdka? Nafukuje vás, páli záha a cítite sa po jedle ospalý? Máte reflux?

Kto by si rád nepochutnal na dobrom, kvalitnom a s láskou pripravenom jedle? A počas sviatkov Veľkej noci prichádzajú okrem bežných jedál na stôl aj také, na ktoré sa pre ich výnimočnosť tešíme po celý rok. Gurmánske zážitky nám však môžu prekaziť tráviace ťažkosti. A to nielen počas veľkonočných sviatkov. Pre mnohých sú problémy s trávením celoročnou nočnou morou.

Najlepšie fungujúce trávenie je také, o ktorom ani nevieme. Keď však prídu problémy v podobe bolestí a ťažoby žalúdka, nafukovania, pálenia záhy, refluxu či nadmernej ospalosti po jedle, aj ten najúžasnejší pôžitok z jedla sa stráca.

Čo je funkčná porucha trávenia?

Neustále problémy s trávením, nekončiaci sa pocit diskomfortu, nutkanie na zvracanie… Ak nesúvisia takéto problémy so závažným ochorením, s akútnou virózou či infekčným ochorením, zväčša ide o funkčnú poruchu trávenia. To znamená, že odborné vyšetrenia nič neukazujú, ale ťažkosti aj napriek tomu trvajú ďalej.

• Funkčná porucha je porucha činnosti, pri ktorej nebola zistená žiadna porucha orgánu.

• Funkčné poruchy patria medzi tzv. psychosomatické ochorenia, keď sa psychické vplyvy, ktorým je človek vystavený, premietajú do porúch činnosti jednotlivých orgánov ľudského tela. Tráviace orgány sú jedným z najčastejších miest, na ktorých sa psychika človeka „podpíše“.

Uznávaný gastroenterológ doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD., zjednodušene definuje funkčné poruchy tráviaceho traktu ako žalúdočno-črevné neurózy. „Sú to početné ochorenia tráviaceho traktu, ktoré nemajú pôvod v závažnom organickom ochorení, akými sú zápaly, nádory, a nie sú ani následkom infekčných ochorení, metabolických či endokrinne podmienených ochorení, ako je napríklad cukrovka alebo ochorenie štítnej žľazy.“

• Asi 30 % pacientov gastroenterologických ambulancií tvoria pacienti s rôznymi funkčnými poruchami tráviaceho traktu.

• Súčasný životný štýl a spôsob stravovania vývoj a vznik funkčných porúch tráviaceho traktu rapídne podporuje.

• Pacienti s týmito problémami sú nároční na čas lekára, spotrebu vyšetrení aj liekov, čo však často nezodpovedá výslednému efektu.

• Niekedy stačí málo – správne vybraný liek a úprava diétneho režimu.

Docent Ľubomír Jurgoš hovorí: „Súčasný spôsob života výrazne zvyšuje celkový výskyt funkčných porúch tráviaceho traktu a z roka na rok sa aj nárast týchto ochorení zvyšuje v mladých vekových dekádach, v skupine 30- a 40-ročných.“ Otvoriť galériu Gastrocynesine® – jednoduchá prvá pomoc pri zažívacích problémoch Zdroj: BOIRON

Banality, ktoré dokážu poriadne znepríjemniť život

Problémy s trávením v začiatočných štádiách poriadne podceňujeme. Hovoríme si, že niečo „ťažké“ sme zjedli, že máme žalúdočnú nervozitu, že nám „niečo zostalo ležať v žalúdku“. Nie je to však bežný prechodný problém, ktorý zajtra pominie, pretože tráviace problémy sa na seba nabaľujú ako snehová guľa.

Medzi najfrekventovanejšie funkčné poruchy hornej časti tráviaceho traktu patria podľa gastroenterológa Ľubomíra Jurgoša funkčná nauzea, teda nevoľnosť, napínanie na zvracanie a funkčná dyspepsia, teda zlé trávenie. „Pre pacientov je veľmi nepríjemné, že ani z kvalitného jedla nemajú dostatočne dobrý pocit a navyše krátko po jedle prichádza tráviaci diskomfort v podobe zväčšenia objemu brucha, nadmernej plynatosti a veľmi často sa im odgrgáva. Okrem odgrgávania ich spoločensky hendikepuje aj zápach z úst.“ Dlhotrvajúce ťažkosti prežívajú pacienti dramaticky, znižujú príjem potravy, držia rôzne diéty, čím sa vytvára bludný kruh vyúsťujúci do zvyšovania napätia, ktoré ešte negatívnejšie pôsobí na funkčnú zložku trávenia.

„Rozsiahlu skupinu funkčných porúch tráviaceho traktu tvoria aj ochorenia dolnej časti črevného traktu označované termínom dráždivé črevo,“ opisuje docent Ľubomír Jurgoš a vysvetľuje, ako sa prejavujú: „Počas 2-3 mesiacov v roku môže mať pacient 3 až 5 stolíc denne alebo zápchu, teda stolicu raz za 3 až 5 dní.“ Spúšťačom takýchto problémov je podľa neho aj stres. Základná príčina funkčných porúch trávenia podľa odborníka spočíva v centrálnom nervovom systéme a aj preto ich môžeme zaradiť medzi psychosomatické ochorenia.

Trávenie trápi aj tehotné a dojčiace mamičky

Aj keď v súvislosti so stravovaním s úsmevom väčšinou hovoríme o neovládateľných tehotenských chutiach, väčšina mamičiek sa skôr musí vyrovnávať s tým, čo doteraz nepoznali – nevoľnosť a zvracanie, nafukovanie či pálenie záhy. To všetko prinášajú hormonálne zmeny a rast plodu v tele ženy. Najčastejšie sa objavia hneď v prvom trimestri a zhoršujú sa v poslednom trimestri. Aj keď sa väčšina problémov po pôrode vráti do normálu, mnohé chcú s ohľadom na bezpečie budúceho dieťatka tieto problémy zmierniť. Ako však nájsť jednoduché a bezpečné riešenie?

Zdravé trávenie nebolí

Väčšina ľudí rieši prvotné problémy s trávením diétou či úpravou jedálnička. Pri narastajúcich problémoch vyhľadajú odborníka, ktorý im často predpíše prokinetiká, ovplyvňujúce pohyblivosť hladkej svaloviny tráviaceho traktu. Tento typ liekov staršej generácie však mohol mať vedľajšie kardiovaskulárne a neurologické účinky. Nová generácia prokinetík, ktoré sú viazané na predpis gastroenterológa už závažné nežiaduce účinky nemá, nie sú však vhodné na užívanie pre tehotné a dojčiace ženy, ani pre deti do 18 rokov. „Veľmi priaznivou voľbou sú preto registrované homeopatické lieky, napríklad Gastrocynesine, ktoré nemajú známe vedľajšie účinky ani kontraindikácie,“ radí MUDr. Ľubomír Jurgoš.

Gastrocynesine pomáha pri pocitoch pálenia alebo kyslosti v oblasti žalúdka, pri pálení záhy, ospalosti po jedle, pri nafukovaní. Tabletky sa užívajú asi štvrť hodiny pred hlavným jedlom. Nechávajú sa voľne rozpustiť v ústach. Ak sa ťažkosti prejavujú aj po jedle, je vhodné dávku zopakovať, prípadne opakovať raz za hodinu až do ustúpenia príznakov. Výhodou lieku je, že je určený pre širokú vekovú škálu pacientov a je bezpečný aj pre budúce mamičky.

GASTROCYNESINE® je homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu tráviacich ťažkostí: bolesti a ťažoba žalúdka, nafukovanie, pálenie záhy, ospalosť po jedle, gastroezofagálny reflux. Liek je vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy a pre všetkých ľudí s problémami so žalúdkom. Je vhodný aj pre deti do 1 roka. GASTROCYNESINE® je registrovaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Krátke Vademecum

• Bolesti a ťažoba žalúdka môžu mať rôzne príčiny.

• Nafukovanie, tzv. meteorizmus, alebo nadúvanie, je nadmerné hromadenie plynu v tráviacej sústave spôsobujúce bolesť a pocit nafúknutého brucha. Môže sa objaviť v rôznych častiach zažívacieho traktu a prejavovať sa celým radom symptómov, napríklad nafúknutým bruchom, grganím a plynatosťou. Aj keď sa z hanblivosti o nadúvaní veľa nehovorí, každý z nás vypustí črevný plyn v priemere 5- až 15-krát za deň.

• Pálenie záhy, tzv. pyróza, je pocit pálenia vychádzajúci zo žalúdka smerom k hrdlu. Je spôsobené návratom žalúdočného obsahu cez pažerákový zvierač do pažeráka, ktorého sliznica je dráždená agresívnou žalúdočnou kyselinou. Môže trvať aj niekoľko hodín a najčastejšie sa objavuje po jedle alebo v spánku.

• Reflux žalúdočnej šťavy je spätný tok kyslého obsahu žalúdka do pažeráka, čo môže vyvolať pálenie záhy. Termíny reflux a pálenie záhy sa často zamieňajú. Refluxom sa však označuje návrat časti žalúdočného obsahu späť do pažeráka (niekedy úst) a pálenie záhy je príznak, ktorým sa reflux prejavuje.

• Dyspepsia je súbor tráviacich ťažkostí, ktoré môžu byť neškodné (pocit plnosti, nauzea), ale aj závažné (bolesti, nechutenstvo).

Viete, že…

• U dospelého človeka má žalúdok objem približne 500 – 700 ml.

• Prázdny žalúdok je veľký ako päsť, po jedle na môže zväčšiť až dvadsaťnásobne.

• Vďaka elasticite (rozťahovaniu) sa do žalúdka zmestia až dva litre potravy.

• Potrava zostáva v žalúdku v priemere 4 hodiny.

• Doba trávenia jednotlivých potravín sa líši. Najľahšie stráviteľné sú ryby a hydina, najdlhšie trvá trávenie vajíčok a mäsa.

• Tráviaci systém človeka za život v priemere spracuje až 30 000 kilogramov potravy!

• Žalúdku škodí prejedanie, stres, fajčenie, nadmerná konzumácia kávy a častá konzumácia alkoholu.

Cesta jedla

Po konzumácii jedla prechádza potrava pažerákom do žalúdka, kde sa spracúva a pripravuje na ďalšie trávenie. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu enzým pepsín a kyselina chlorovodíková, ktorá má aj určitú úlohu ochrany tráviaceho traktu pred patogénom z potravy. Jedlo sa následne pohybom žalúdka premieša, rozloží a je posunuté ďalej do dvanástnika, kde je spracované žlčou a pankreatickými šťavami. Keď niečo z tohto mechanizmu nefunguje správne začínajú sa tráviace problémy.

Desať dobrých rád ako pomôcť pri tráviacich problémoch

Ako sa budeme správať k žalúdku, tak sa bude správať aj náš žalúdok.

Hoci diagnostika a liečba tráviacich ťažkostí patria do rúk lekára, pri tráviacich ťažkostiach si môžeme pomôcť aj úpravou stravovania a spôsobu života.

1. Prvým krokom je vytipovanie a vylúčenie jedál, ktoré fungujú ako spúšťače problémov (korenisté a pikantné jedlá, horúce jedlá, mastné jedlá, káva, nápoje s obsahom kofeínu, mlieko, mliečne výrobky, alkohol, kakao, čokoláda, kapustová zelenia, strukoviny, niektoré druhy ovocia a ovocných štiav, sýtené nápoje a pod.)

2. Dbajte na to, aby bola strava vyvážená.

3. Denný príjem energie a živín by sa mal rozdeliť do piatich menších porcií.

4. Vhodné je naplánovať a pripraviť si jedlo vopred.

5. Na jedenie je vhodné vyhradiť si dostatok času a tento čas využiť súčasne ako relaxáciu.

6. Veďte si stravovací denník.

7. Nejedzte pred spaním.

8. Pite dostatok tekutín.

9. Nefajčite a vyhýbajte sa nadmernej konzumácii alkoholu.

10. Upravte celkovú životosprávu a veľa sa hýbte. Pohyb totiž stimuluje sťahy čriev a činnosť tráviaceho systému.

Gastrocynesine® je voľnopredajný homeopatický liek. Bližšie informácie o lieku nájdete na www.boiron.sk, kontakt na lekára homeopata na tel. čísle 02/59 20 18 18.

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.O správnom použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. GAS/001/2020. Dátum vypracovania: február 2020.