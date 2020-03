Koronavírus si na zdravotníkoch vyberá svoju daň: Video doktora so synom vás rozplače

Svet aj naďalej bojuje s pandémiou koronavírusu a každý deň čítame nové príbehy o zdravotníkoch a tom, ako si ochorenie vyberá svoju daň na ich psychickom a fyzickom zdraví.

Doktor Nasser Ali Al Shahrani zo Saudskej Arábie sa vracal domov, keď sa k nemu rozbehol jeho synček s roztvorenou náručou. Namiesto objatia mu ale rukami naznačil, aby zastal, povedal "nie,nie", kľakol si a rozplakal sa.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT — Mike (@Doranimated) March 26, 2020

"Účelom tohto videa je upozorniť občanov na nebezpečenstvá, ktoré so sebou koronavírus prináša, a ako plniť opatrenia a pokyny ministerstva zdravotníctva," vyjadril sa lekár z videa pre saudské noviny Okaz. Taktiež vysvetlil, ako on a ďalší zdravotníci museli vytvoriť v domácnosti nové pravidlá, aby nepreniesli na členov rodiny smrteľnú chorobu. "Všetci kolegovia by sa nemali približovať k deťom a k rodine, kým si neumyjú ruky a neuskutočnia potrebné opatrenia."

V sobotu zomrel v Spojenom kráľovstve chirurg Amged El-Hawrani po nakazení novým koronavírusom COVID-19. Je prvým zdravotníkom, ktorý v krajine podľahol tejto zákernej chorobe.