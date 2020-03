Brankár Holec prehovoril o situácii v MŠK Žilina: Smutné slová

Futbalový klub MŠK Žilina bude od 1. apríla v likvidácii. Jedným z dôvodov mala byť neochota hráčov A-tímu pristúpiť počas pandémie koronavírusu k zníženiu platov.

Klub o tom informoval v pondelok na svojej oficiálnej internetovej stránke. Riadiaci orgán najvyššej súťaže Únia ligových klubov (ÚLK) tvrdí, že situácia v Žiline nemá momentálne žiadny vplyv na regulárnosť Fortuna ligy.

"Futbalový klub MŠK Žilina patrí nielen k tradičným, ale aj najúspešnejším slovenským klubom posledných rokov. Našou dlhodobou stratégiou je rozvíjať talent detí do takej miery, aby sa s futbalom v dospelosti mohli aj živiť. Život a aktuálna, nepredvídateľná situácia nás v klube priviedla do bodu, kedy musí ísť zábava a futbal bokom, naopak zdravie a zápas o prežitie najzraniteľnejších musí byť absolútnou prioritou nás všetkých. Tak, ako je momentálne zasiahnutá celá spoločnosť, tak sa táto neočakávaná situácia premieta aj do chodu športových klubov, MŠK Žilina nevynímajúc," uvádza sa na oficiálnej stránke klubu.

V stanovisku sa píše, že stratégia jeho financovania je založená na príjmoch z predaja hráčov. Podľa zástupcov klubu pri poslednom väčšom transfere - prestupe Róberta Boženíka - známe okolnosti spôsobili, že klub musel pristúpiť na splátkový kalendár, pričom doteraz zinkasoval z Holandska len desatinu transferovej sumy. "Rozpočet klubu na rok 2020 je postavený na príjme z transferov hráčov počas letného prestupového obdobia. Dnes je viac ako pravdepodobné, že príjem z letných prestupov sa bude blížiť nule. Najväčšiu časť osobných nákladov klubu tvoria mzdy profesionálnych hráčov. Klub, vedomý si narastajúcich obmedzení a stále väčšej neistoty v aktuálnej situácii, preto poslal mailovú správu hráčom s profesionálnymi zmluvami s návrhom dodatkov, v ktorých sme požadovali počas trvania tejto mimoriadnej situácie, každému individuálne, dočasne znížiť základné platy," píše sa v stanovisku.

Podľa informácií z klubovej stránky sa však lídri A-mužstva rozhodli, že za nich bude vyjednávať prezident Únie futbalových profesionálov Ján Mucha. "V súčasnej situácii mohli hráči s profesionálnymi zmluvami prejaviť solidaritu, a to najmä k ľuďom, ktorí sa podieľali na ich výchove, ktorí im zabezpečovali servis a podmienky. Klub cíti zodpovednosť za každého, kto v klube alebo pre klub pracuje. A preto, aby sme nenarušili našu stratégiu v tejto mimoriadnej situácii, myslíme od začiatku najmä na tých najdôležitejších, a to sú radoví zamestnanci a tréneri mládeže. Oni sú okrem iného najzraniteľnejší, pretože najmä SZČO nemajú v tejto situácii dostatočné právne krytie. Veľmi si vážime, že odvtedy ako sú zatvorené školy a pozastavený tréningový proces v Akadémii MŠK, väčšina mládežníckych trénerov pracuje vo firme Ryba Žilina a pomáha plátať diery po chýbajúcich pracovníkoch vo výrobe a logistike. Budeme sa snažiť, aby mali náhradnú prácu a keď mimoriadna situácia pominie a bude to aktuálne, mohli pokračovať v tréningovom procese."

"Vedenie klubu bolo preto pripravené diskutovať, samozrejme v obmedzenom režime, o predloženom návrhu na dočasné zníženie príjmu hráčov. Lídri A-mužstva však oznámili, že za nich bude vyjednávať prezident Únie futbalových profesionálov Ján Mucha. Futbalový klub MŠK Žilina to považuje v rámci férovosti a lojálnosti voči klubu za absolútne nevhodné, neférové a v danej situácii pre budúcnosť klubu možno až likvidačné. Kvôli všetkým týmto súvislostiam Jozef Antošík, ako štatutárny zástupca jediného akcionára MŠK Žilina, v piatok 27. marca 2020 menoval Mgr. Rastislava Otrubu likvidátorom spoločnosti MŠK Žilina," píše sa v stanovisku na oficiálnej stránke klubu.

Klub dal výpoveď hráčom s najvyššími základnými platmi a hráčom, ktorým končia zmluvy v letnom alebo zimnom prestupovom období. "Likvidátor bude postupovať v zmysle zákona a musí nastoliť stav, ktorý najlepšie zhodnotí majetok spoločnosti. Zároveň po ustanovení do funkcie dal výpoveď hráčom s najvyššími základnými platmi a hráčom, ktorým končia zmluvy v letnom alebo zimnom prestupovom období. Likvidátor sa zároveň pokúsi urobiť dohodu o znížení platov s hráčmi, ktorí ešte výpoveď nedostali. Väčšinou sú to veľmi mladí a talentovaní hráči. Hráči, ktorí dostali výpovede, nebudú mať vzhľadom na svoje doterajšie príjmy existenčné problémy. Vo väčšine prípadov je ich príjem 4 až 10-násobne vyšší ako strop aktuálneho príspevku stanoveného vládou SR. Dnes je jasné, že udalosti sa vyvíjajú tak, že ich terajšie zárobky sú vysoko nad budúcimi možnosťami klubu. Právna analýza platnej legislatívy ukázala, že štatút spoločnosti v likvidácii v ničom a nikde neobmedzuje výkon doterajšej činnosti, vrátane pokračovania v republikových a medzinárodných súťažiach. Klub sa chce postarať, pokým to bude možné, o zamestnancov a hráčov klubu, ktorí majú najnižšie príjmy. Pod tlakom je veľmi ťažké plniť stanovené ciele, a to nielen na futbalovom ihrisku, ale aj v bežnom živote. Proces likvidácie môže zmierniť rôznorodosť tlakov, pod ktorými budeme musieť v najbližšej dobe pracovať. Všetci v klube veríme, že futbal bude čoskoro opäť plnou súčasťou nášho bežného života," píše sa v stanovisku MŠK.

Likvidátor MŠK Žilina Rastislav Otruba pre TASR spresnil, že výpovede dostalo 17 hráčov prvého mužstva a to k termínu 30. apríl. "Pristúpili sme k výpovediam sedemnástich hráčov, ktorí boli pre klub finančne najnáročnejší. Zo základného kádra A-tímu ide teda o jeho drvivú väčšinu. Napriek tejto nepríjemnej situácii sme naďalej schopní a pripravení plniť si povinnosti na úrovni Fortuna ligy. Nemáme zajačie úmysly a neprichádza do úvahy možnosť, že by sme súťaž opustili ako napríklad v minulosti Spartak Myjava. Ak dôjde k rozhodnutiu, ktorým sa zruší opatrenie zákazu športových podujatí, sme pripravení sezónu dohrať. Šancu dostanú mladšie ročníky, hráči, ktorí prejavili dobrú vôľu a solidaritu ku klubu. Tento postoj veľmi príjemne potešil a prekvapil aj majiteľa klubu pána Antošíka. V opačnom prípade, t.z. keby návrhy zmlúv títo hráči neakceptovali, by sme totiž ako klub neboli schopní plniť si povinnosti vo Fortuna lige a pôsobenie v súťaži by sme museli ukončiť. Mladí hráči boli naša posledná záchrana," uviedol pre TASR Otruba.

Podľa jeho slov nebude MŠK Žilina jediný klub na domácej scéne, ktorého čakajú škrty, v horšom prípade aj likvidácia. "Myslím si, že sme prvá lastovička. Rozhodnutie o likvidácii sa u nás nerodilo ľahko, ale pokiaľ začnú aj iné kluby skúmať náš postup, tak si osobne myslím, že nás budú nasledovať."

Brankár MŠK Žilina Dominik Holec si stojí za tým, že hráči sa chceli s vedením dohodnúť na znížení príjmov počas trvania pandémie koronavírusu. Nesúhlasili však s drastickými škrtmi, ktoré im navrhol klub. "Tým hráčom, ktorí sme boli nazvaní lídrami, prišiel návrh na krátenie zmlúv o 80 percent, čo je podľa mňa veľmi veľa. Chceli sme s tým niečo robiť, aby sme sa normálne s klubom dohodli a vyšli si v ústrety. Mrzí ma, že to celé takto dopadlo. Nechcem, aby sme my hráči vyzerali tak, že sme nechceli ísť s platmi dole, pretože to nie je pravda. Mrzí ma, že po 19 rokoch, počas ktorých som hráč MŠK Žilina to došlo až do toho, že mi výpoveď prišla kuriérom bez toho, aby mi niekto niečo vôbec oznámil," vyjadril sa Holec na svojom konte sociálnej siete Facebook.

Riadiaci orgán najvyššej slovenskej súťaže Únia ligových klubov (ÚLK) tvrdí, že likvidácia MŠK Žilina nemá momentálne žiadny vplyv na regulárnosť Fortuna ligy. "Futbalový klub MŠK Žilina nám oznámil skutočnosť, že akcionár klubu rozhodol o vstupe akciovej spoločnosti do likvidácie. Rozhodnutie o vstupe do likvidácie je čisto súkromná záležitosť akcionára MŠK Žilina, ktoré ÚLK musí rešpektovať. Čo je však dôležité, toto rozhodnutie nemá momentálne žiadny vplyv na počet účastníkov Fortuna ligy ako aj na jej regulárnosť, nakoľko vedenie MŠK Žilina deklarovalo, že bude dodržiavať všetky svoje platné záväzky vzniknuté platnou a účinnou zmluvou o účasti v najvyššej futbalovej súťaži. ÚLK na základe tejto skutočnosti vytvorila právny dohľad nad plnením zmluvy, ktorý bude denne koordinovať s likvidátorom MŠK Žilina," uvádza sa v stanovisku ÚLK.

MŠK Žilina vznikol v roku 1908 a patrí medzi najúspešnejšie slovenské kluby. Žilinčania sú sedemnásobní majstri Slovenska (2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2017), viac titulov získal len Slovan Bratislava. V roku 2012 sa MŠK Žilina stal víťazom Slovenského pohára, vo vitríne má aj štyri trofeje za triumf v Superpohári (2003, 2004, 2007, 2010). V sezóne 2008/2009 účinkovali "šošoni" v skupinovej fáze Pohára UEFA. O dva roky neskôr sa predstavili v hlavnej fáze Ligy majstrov, v konkurencii Chelsea Londýn, Spartaka Moskva a Olympique Marseille skončili bez bodu na poslednom mieste F-skupiny.