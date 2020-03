Štipľavé slová Trumpa na ich adresu nezostali bez reakcie: Harry a Meghan vracajú úder

Princ Harry (35) a jeho manželka Meghan (38) verejne zareagovali na prezidenta Donalda Trumpa (73), ktorý sa na Twitteri vyjadril k ich pobytu v Spojených štátoch amerických.

Prezident Donald Trump vyhlásil, že USA nebudú platiť milión dolárov (907 800 eur) ročne za ochranku pre princa Harryho a jeho manželku. Ako informuje News, toto vyjadrenie prišlo po príchode páru do Kalifornie počas pandémie koronavírusu.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu opustili svoje kanadské útočisko v hodnote 22,7 miliónov dolárov (20 601 498,50 eur) a súkromným lietadlom prileteli do Los Angeles. Urobili tak po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa a kanadského premiéra Justina Trudeaua o uzavieraní hraníc v dôsledku pandémie.

Objavili sa správy, že Meghan a Harry, ktorí sú známi kritici Trumpa, ho budú musieť zrejme požiadať o špeciálnu pomoc ohľadom ich ochrany. Keďže opúšťajú kráľovskú rodinu, britskí daňoví poplatníci im už nebudú financovať strážcov. V nedeľu zverejnil Donald Trump na Twitteri: "Som veľkým priateľom a obdivovateľom kráľovnej a Británie. Objavili sa správy, že Harry a Meghan, ktorí opustili kráľovstva, budú nastálo bývať v Kanade. Teraz z Kanady odišli do Spojených štátov. USA ale nebudú platiť za ich ochranu. Oni musia platiť!"

Harry a Meghan zareagovali na jeho tvít: "Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu nemajú v pláne požiadať vládu USA o prostriedky na zaistenie ochrany. Prijali bezpečnostné opatrenia financované z vlastných zdrojov."

Dňa 31. marca prídu Harry a Meghan o svoj status popredných členov britskej kráľovskej rodiny. Keby ostali členmi monarchie, tá by im zabezpečila ochranku aj v Amerike. Harry by mohol o ňu požiadať americké ministerstvo, prípadne by ju financovali britskí daňoví poplatníci. Keďže ale od stredy už nebudú členmi monarchie, musia si ochranku zaplatiť sami, prípadne Harryho otec, princ Charles.

Harry aj Meghan sa netaja svojím nie príliš pozitívnym vzťahom k Donaldovi Trumpovi. Princ Harry, ktorý si je blízky s Barrackom Obamom, prezradil nedávno ruským zabávačom vydávajúcim sa za Gretu Thunberg, že Donald Trump má podľa neho "na rukách krv." "Svet vedú veľmi chorí ľudia," dodal.

Meghan o Trumpovi povedala, že veľa vyrýva a ona by nechcela žiť v Spojených štátoch amerických, pokiaľ bude on ich prezidentom. Situácia sa očividne zmenila.

Trump sa k odchodu Harryho a Meghan z kráľovskej rodiny vyjadril, že je to smutné. "Rešpektujem kráľovnú. Podľa mňa by sa jej nemali diať takéto veci," povedal.