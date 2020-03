Parlament po koronavíruse u Hliváka odhalil problém: Prečo nemajú premyslený plán B?!

Môžu byť koronavírusom nakazení poslanci alebo ministri? Táto otázka je na stole po tom, čo sa verejnosť dozvedela, že pozitívny test na nový COVID-19 má aj Miroslav Hlivák (41), ktorý šéfuje Úradu pre verejné obstarávanie.

Premiér Igor Matovič (46) ubezpečuje, že sa v marci nezúčastnil na žiadnom rokovaní vlády, no keďže ide o verejného funkcionára, navrhuje v parlamente vykonať tzv. pulingové testovanie, čiže aby testovaním prešli všetci poslanci.

Napriek tomu, že hrozba koronavírusu sa nad parlamentom vznáša už týždeň, poslanci stále nemajú premyslený plán B v prípade, ak by niekto z nich ochorenie dostal. Pozitívny test na koronavírus má tak Hlivák aj jeho manželka. Keďže zastáva verejnú funkciu, považoval za vhodné o tom informovať verejnosť aj premiéra s ministrom zdravotníctva. „Osoby, ktoré prišli v období do 12. marca s predsedom do kontaktu a do dnešného dňa sa im prejavili nejaké príznaky predmetného ochorenia, je v záujme ich vlastného zdravia, aby sa išli otestovať,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Hlivák bol naposledy na rokovaní vlády vo februári, no premiér má aj tak obavy.

Matovič preto chce zabrániť tomu, aby pre nakazenie jedného človeka došlo k znefunkčneniu celého parlamentu. „Na mieste je otázka, že či by sme neskúsili napríklad tzv. pulingové testovanie ľudí v parlamente, lebo potrebujeme prijímať zákony. Pulingové testovanie znamená, že sa s relatívne malým počtom testov otestuje veľká skupina ľudí, čiže napríklad sa parlament rozdelí na 3-krát po 50 ľudí a my máme síce iba tri testy, ale zistíme, či sa tam náhodou medzi 150 ľuďmi koronavírus nenachádza. Toto niektoré krajiny vo svete už používajú na testovanie ľudí, ktorí sú dôležití v kritickej štruktúre štátu a na udržanie chodu štátu,“ povedal Matovič pre TA3.

Testovanie členov vlády sa napriek premiérovým odporúčaniam zatiaľ nechystá. Novému Času to povedali z Úradu vlády s tým, že Hlivák bol naposledy na rokovaní vlády 27. februára. „Úrad vlády SR si vo svojich záznamoch preveril prítomnosť pána Hliváka na rokovaniach vlády, prípadne na iných úradom organizovaných rokovaniach. Na vývoj situácie bude úrad operatívne reagovať,“ píše sa v stanovisku.

Naopak, parlament sa otázkou pulingového testovania bude podľa hovorcu Tomáša Kostelníka zaoberať dnes na grémiu, ktoré sa má uskutočniť pred schôdzou. „Nariadiť sa to nemôže poslancom. Je to otázka na šesť poslaneckých klubov, a keď sa vyjadria, že áno, každý jeden poslanec sa ide dať skontrolovať, tak vtedy to bude viac-menej záväzné pre tých poslancov, lebo ich poslanecký klub o tom rozhodol,“ ozrejmil Kostelník.

Čo na to politické strany?

SaS - Jana Cigániková

- Cítila by som sa zle, ak by som bola bezdôvodne testovaná skôr, ako napr. lekári a sestry v ambulanciách a nemocniciach. Súhlasíme s pulingom poslancov v prípade, ak budú rovnako testovaní aj pracovníci verejného a súkromného sektora v tzv. prvej línii.

Sme rodina

- Hnutie by s daným testovaním poslancov súhlasilo.

Za ľudí

- Nemáme s tým žiadny problém. Budeme rešpektovať každé jedno nariadenie.