Hrozivý scenár starostu de Blasia: Budúca nedeľa je pre New York kritickým dňom D

Ak vláda nedodá New Yorku do nedele potrebné zdravotnícke zariadenie, potom v tomto najviac postihnutom americkom meste zomrú ľudia, ktorí by zomrieť nemuseli. V rozhovore pre televíziu CNN to v pondelok povedal newyorský starosta Bill de Blasio.

Desivé predpovede odborníka: Šialené, koľko Američanov môže zabiť koronavírus "Nedeľa je deň D, potrebujeme pomoc do nedele," konštatoval starosta. Do New Yorku v pondelok dorazila armádna nemocničná loď USNS Comfort, ktorá má zdravotníkom pomôcť zvládnuť súčasnú koronavírusovú krízu vo veľkomeste. Na lodi sa nachádza okrem iného 12 operačných sál, asi tisíc lôžok, jednotka intenzívnej starostlivosti, laboratórium i lekáreň. O chorých sa bude starať 1 100 lekárov a zdravotníkov. Loď, ktorá bola do New Yorku vyslaná aj po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, bude mať na starosti liečbu pacientov s inými ťažkosťami, ako je nákaza koronavírusom. Ostatným lekárom v meste sa tak uvoľnia ruky, uviedla agentúra AP. Nemocnice v New Yorku sú preplnené. ONLINE Koronavírus na Slovensku: Počet nakazených opäť stúpol! Zomrel infikovaný muž († 60), ktorého prepustili do domácej liečby Na mesto pripadá takmer polovica z viac než 140 000 ľudí nakazených v USA a viac než tretina z 2 477 mŕtvych. Väčšina ľudí zomrela v posledných niekoľkých dňoch. Samotné mesto New York evidovalo v nedeľu 776 úmrtí na chorobu COVID-19. Americká televízna stanica CNN tiež informovala, že v newyorskom Central Parku vzniká poľná nemocnica, ktorá bude mať pre pacientov s koronavírusom 68 lôžok. Ako uviedol de Blasio, nemocnica by mala začať fungovať v utorok.