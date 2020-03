Niekdajší gigant je krôčik od svojho zániku: Hráči MŠK Žilina dostali výpovede poštou!

Sedemnástim hráčom A-mužstva už zaslali hromadné výpovede. Ich pôsobenie v žilinskom klube sa oficiálne skončí 30. apríla. Od mája si budú môcť hľadať nového zamestnávateľa.

Fortuna liga má kvôli koronavírusu stop minimálne do konca apríla. Žilina bola po základnej časti súťaže na 2. mieste tabuľky s desaťbodovou stratou na vedúci Slovan Bratislava. Hoci prehlbujúca sa ekonomická kríza ohrozuje nejeden prvoligový klub, nik nečakal, že jej prvou obeťou bude práve klub spod Dubňa.Lídri A-mužstva však oznámili, že za nich bude vyjednávať Prezident Únie futbalových profesionálov Ján Mucha. Považujeme to v rámci férovosti a lojálnosti voči klubu za absolútne nevhodné, neférové a v danej situácii pre budúcnosť klubu možno až likvidačné,“ píše sa v stanovisku klubu.

Výpoveď, ktorú včera dostali hráči poštou, zaskočila aj kapitána tímu Miroslava Káčera. „Od vedenia sme dostali návrh na zníženie platov. S prvou ponukou sme nesúhlasili. Chceli sme sa však dohodnúť a riešiť to. Pár dní nato nám už prišli hromadné výpovede. Robiť nejaké závery alebo byť nasratý nemá zmysel. My hráči to berieme ako fakt, ktorý sa stal a plne to rešpektujeme,“ povedal pre Nový Čas líder žilinskej kabíny. Futbal v Žiline úplne nekončí. Likvidátor sa pokúsi dohodnúť na znížení platov aj s ostatnými hráčmi.

„Hráči, ktorí dostali výpovede, nebudú mať vzhľadom na doterajšie príjmy existenčné problémy. Vo väčšine prípadov je ich príjem 4- až 10-násobne vyšší ako strop aktuálneho príspevku stanoveného vládou SR. Dnes je jasné, že udalosti sa vyvíjajú tak, že ich terajšie zárobky sú vysoko nad budúcimi možnosťami klubu,“ tvrdí klub. Podľa stredopoliara Káčera chceli hráči prípadnou dohodou pomôcť klubu v ťažkej situácii, ale druhú šancu na rokovanie vraj nedostali.

„Už nám nič nepovedali, len poslali rovno výpovede. Nešlo o rovnaké znižovanie platov. Hráčov rozdelili do skupín a percentá zníženia boli rôzne. Je to zvláštna situácia. Ešte som sa s ňou nikdy nestretol. Neostáva mi nič iné, len trénovať, aby som ostal v kondícii a potom uvidím, čo bude ďalej,“ uzavrel Káčer.

Čo sa stalo v Žiline

- od 1. apríla je MŠK v likvidite

- výpoveď dostalo 15 hráčov A-mužstva

- od 1. mája sa stanú voľnými hráčmi

- ostatných hráčov čaká znižovanie platov

Likvidátor: Ligu dohráme!

„Pristúpili sme k výpovediam hráčov, ktorí boli pre klub finančne najnáročnejší. Zo základného kádra A-tímu ide teda o jeho drvivú väčšinu. Napriek tejto nepríjemnej situácii sme naďalej schopní a pripravení plniť si povinnosti na úrovni Fortuna ligy. Nemáme zajačie úmysly. Ak dôjde k rozhodnutiu, ktorým sa zruší opatrenie zákazu športových podujatí, sme pripravení sezónu dohrať,“ povedal likvidátor Žiliny Rastislav Otruba.

Úspechy MŠK

- 7x majster Slovenska

- víťaz Slovenského pohára 2012

- účastník skup. fázy LM 2010

- účastník skup. fázy EL 2008