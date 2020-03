Tomi Kid Kovács nemôže k tehotnej manželke a deťom: Musí zostať v karanténe

Skrížilo mu to plány! Šéf slovenského boxu Tomi Kid Kovács sa mal pomaly porúčať z karantény a tešil sa na zvítanie s tehotnou manželkou Dominikou a s tromi deťmi.

Bohužiaľ, však musí bez svojich milovaných zostať ďalšie dva týždne. Dôvod je ten, že jeden z jeho zverencov Andrej Csemez (21) bol pozitívne testovaný na koronavírus. Tomiho test bol síce negatívny, ale bojí sa, že sa to môže zmeniť!

Šéf boxerskej federácie Tomi Kid Kovács sa pred dvomi týždňami so svojimi ôsmimi reprezentačnými zverencami vrátil z olympijského turnaja v Anglicku a všetci okamžite nastúpili do povinnej domácej karantény.

„V utorok sme už mali ísť všetci domov, preto som koncom minulého týždňa vybavil, aby nás otestovali, či sme zdraví a môžeme ísť za rodinami. Spolu s chalanmi Viliamom Tankóom a Andrejom Csemezom sme boli v karanténe u mňa v akadémii v Matúškove a ako prvých nás testovali. Žiaľ, u Andreja bol výsledok pozitívny. Ostatní piati boxeri ešte iba pôjdu na stery a na výsledky budú čakať,“ prezradil na úvod pre Nový Čas Tomi, ktorému sa tak povinná karanténa opäť predĺži.

„Je to tak, najbližšie dva týždne budem musieť spolu s Viliamom zostať v karanténe. Už som sa tešil na tehotnú manželku a syna Kristiána i deti z prvého manželstva syna Tomiho a dcérku Virág, veď som ich nevidel takmer mesiac.“ A to ešte nie je isté, či sa Tomi domov o dva týždne konečne dostane.

„Presne tak. Keďže sme dva týždne boli spolu s Andrejom takmer nonstop, tak šanca, že aj ja s Viliamom dostaneme koronavírus, je reálna. Momentálne sa cítim dobre, predtým boli dni, keď sa mi zle dýchalo. Aj som si myslel, že tiež budem pozitívne testovaný, ale nestalo sa tak. Uvidíme po dvoch týždňoch na ďalšom teste, či sme v poriadku, alebo aj my dostaneme koronavírus. Priznám sa, že mám z toho obavy, ale snažím sa na to radšej nemyslieť. Teraz všetci musíme k opatreniam pristupovať zodpovedne a nebrať to na ľahkú váhu. Vieme, že starší ľudia so slabšou imunitou môžu mať veľké problémy. Aj môj otecko a mamička sú vo veku, keď im to môže ublížiť,“ doplnil Tomi.