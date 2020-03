Hviezda Oteckov Braňo Deák (37) trávi väčšinu času po tom, čo bolo prerušené natáčanie obľúbeného seriálu, doma.

Koronavírus stopol všetky projekty a ľudia sa snažia izolovať od okolitého sveta, aby predišli nákaze. Iné to nie je ani u známeho herca, ktorý trávi čas so svojou rodinou a hlavne so svojou malou dcérkou Matildou.

Tá je pre Deáka celý jeho svet a počas uplynulého slnečného víkendu si ju posadil na plecia a spoločne sa špacírovali v okolitej prírode, kde boli celkom sami.