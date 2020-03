Druhý šok: Za jeden mesiac zomrela futbalistovi babička aj krásna priateľka († 25)!

Obrovský smútok! Argentínsky futbalista Ricardo Centurion (27) prežíva najťažšie obdobie života.

V priebehu jediného mesiaca prišiel o milovanú babičku Yayu, ktorá ho podporovala od začiatku jeho kariéry, a teraz stratil aj krásnu priateľku Melody Pasiniovú († 25).

Tá z doteraz neznámych príčin porušila karanténu, sadla do auta, stratila nad ním kontrolu a narazila do iného zaparkovaného auta. Bola na mieste mŕtva. Podľa espn.com.br prišlo k nehode v dôsledku srdcového infarktu počas jazdy. Melody trápili problémy so srdcom už dlhé roky a dvakrát podstúpila operáciu.