Česko sprísnilo opatrenia pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia: Čo si musia vybaviť?

Česko sprísnilo opatrenia pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia.

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) o tom informovalo na svojej webovej stránke. Cez Česko je možné vrátiť sa individuálnou prepravou už len s nótou od slovenského veľvyslanectva z krajiny, z ktorej Slováci cestujú. Individuálna preprava z Letiska Václava Havla už nie je možná, no zabezpečuje ju rezort diplomacie autobusmi.

Slováci sa cez české územie môžu vrátiť individuálne len s nótou od slovenského veľvyslanectva z krajiny, z ktorej cestujú. „Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadal minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty. Každá prepravovaná osoba je povinná predložiť samostatnú nótu vystavenú na jej meno,“ informuje na webe MZV s tým, že pokiaľ ide o transport osobným vozidlom, je nevyhnutné poskytnúť aj ďalšie údaje. Sú nimi meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu, dátum a miesto a presný čas vstupu a výstupu do a z Českej republiky, evidenčné číslo vozidla a plánovanú trasu cez územie Česka po hranicu so Slovenskom.

V prípade tranzitu hromadnou vnútroštátnou dopravou cez české územie z tretieho štátu je nevyhnutné k žiadosti o nótu zaslať aj meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto a presný čas vstupu a výstupu do a z Česka a plánovanú trasu vnútroštátnou dopravou až po hranicu so Slovenskom. „Podmienkou vystavenia nóty je súhlas žiadateľa s podmienkami poskytnutia konzulárnej ochrany. V prípade, že žiadateľ nestihne požiadať o vystavenie nóty z časových alebo iných dôvodov, odporúčame využiť tranzit inou cestou mimo územia ČR,“ upozorňuje rezort diplomacie.

Od pondelka 30. marca sa sprísňujú aj podmienky cestovania z Letiska V. Havla v Prahe na slovenské územie. Prílety budú naďalej umožnené, avšak individuálny tranzit Slovákov z letiska už bude organizovaný MZV a to autobusmi. Možnosť individuálnej prepravy z letiska je teda zrušená. Autobusy MZV budú premávať dvakrát denne o 11:00 a 23:00 hod. Počas pobytu na letisku je umožnené Slovákom pohybovať sa v jeho priestoroch s rúškom, ktoré musia mať aj počas celého tranzitu cez Česko.

Slováci, ktorých príchod na letisko v Prahe zo zahraničia organizuje MZV v rámci repatriácie, musia poskytnúť zastupiteľskému úradu v zahraničí údaje potrebné k vystaveniu nóty a kópiu čestného vyhlásenia o strpení umiestnenia v karanténnom zariadení ministerstva vnútra na čas nevyhnutný pre test na koronavírus a podpísané oboznámenie sa s podmienkami ochrany osobných údajov. Rezort diplomacie upozorňuje, že po prílete na letisko sú Slováci povinní počas pasovej kontroly predložiť nótu slovenského veľvyslanectva v Prahe a neskôr nastúpiť do autobusu MZV s originálom vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe. „Po prejazde česko-slovenskej hranice odovzdá slovenský občan príslušníkovi Policajného zboru SR originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe a pokračuje v ceste repatriačným autobusom do karanténneho zariadenia Ministerstva vnútra SR, kde strpí umiestnenie na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky na Covid-19,“ uvádza MZV s tým, že prípade negatívneho výsledku je nevyhnutné podrobiť sa domácej izolácii, ktorá súhrnne s pobytom v zariadení má trvať 14 dní.