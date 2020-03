Poradkyňa izraelského premiéra má koronavírus: Nakaziť mohla viaceré dôležité osoby

Poradkyni izraelského premiéra Benjamina Netanjahua testovaním zistili v noci na pondelok nákazu koronavírusom.

Bezprostredne nebolo zrejmé, či s ňou 70-ročný Netanjahu prišiel do priameho kontaktu. Oznámili to v pondelok izraelské médiá vrátene denníkov Jerusalem Post a Times of Israel. Izraelská televízia Channel 12 krátko nato informovala, že Netanjahu pôjde do týždňovej domácej karantény, avšak jeho úrad to následne poprel. Netanjahua by však ešte v priebehu pondelka mali testovať na koronavírus, uviedol denník Times of Israel.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva vyžaduje povinnú 14-dňovú domácu karanténu a prípadné testovanie na koronavírus pre kohokoľvek, kto sa ocitol v blízkosti infikovanej osoby. Netanjahuova poradkyňa Rivkah Paluchová sa podľa medializovaných správ minulý týždeň zúčastnila na zasadnutí parlamentu.

Samotná Paluchová denníku Jerusalem Post potvrdila, že v Knesete bola vo štvrtok, aby pomohla Netanjahuovi v príprave na hlasovanie o novom predsedovi parlamentu. Stal sa ním jeho doterajší politický rival Benny Ganc, s ktorým sa momentálne pokúša vytvoriť vládu. Podľa vlastných slov poradkyňa ale neprišla do priameho kontaktu s Netanjahuom. Podľa televízie Channel 12 sa však Paluchová v Knesete stretla prinajmenšom s viacerými ministrami.

Celú záležitosť momentálne preverujú príslušné úrady, snažiace sa zistiť s kým mohla prísť infikovaná poradkyňa do kontaktu. Pozitívny test na kornavírus mal ešte pred Paluchovou jej manžel. Samotná poradkyňa uviedla, že obaja sa cítia dobre a majú len minimálne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje. Netanjahua už v minulosti na koronavírus viackrát testovali, výsledky mal negatívne. V Izraeli momentálne evidujú vyše 4347 nakazených. Koronavírus SARS-CoV-2 si tam dosiaľ vyžiadal 15 obetí na životoch.