Slovenský mladík z akadémie Manchestru prijal výzvu: Ako to celé dopadlo?

Prijal výzvu. Mladý slovenský futbalista Martin Šviderský (17) potvrdil, že technika s loptou je jeho silnou stránkou. A so svojim najnovším kúskom sa pochválil na sociálnej sieti.

Člen slávnej futbalovej akadémie v Manchestri United sa po prerušení súťaží musel stiahnuť do domácej karantény. Odchovanec Tatrana Prešov však ani doma nezaháľa a snaží sa udržať vo forme. Popri tréningoch prijal výzvu a po žonglovaní s loptou to namieril presne tam, kam mal. No a oslave jeho úspešného konca sa skončila kúpeľom v bazéne...