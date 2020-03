Má plné ruky práce! Jeden z našich najuznávanejších módnych návrhárov sa zavrel pred svetom vo svojom ateliéri a pustil sa do práce. Známy návrhár však nerobí na najnovšej kolekcii, no v boji so šíriacim sa koronavírusom začal šiť rúška, ktoré tak veľmi chýbajú. Ako však sám priznal, nebolo to zďaleka také jednoduché, ako si predstavoval a hneď v začiatkoch narazil na menší problém.