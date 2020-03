Borussia začína s tréningom: Je pre nás dôležité ísť opäť na ihrisko

Futbalisti Borussie Dortmund v pondelok opätovne odštartujú spoločný tréningový proces. Vzhľadom na opatrenia v boji s koronavírusom sa ale budú pripravovať iba v malých skupinkách po dvoch.

"Zajtra ideme na to. Chceme opäť začať s tréningom iba pomaly, vo veľmi malých skupinkách po dvoch hráčoch," povedal stredopoliar Emre Can v nedeľu v rozhovore pre nemeckú televíziu Sport1. Uplynulé dva týždne sa hráči Dortmundu pripravovali individuálne. Bundesliga bola posledná z piatich elitných futbalových líg v Európe, ktorá pristúpila k prerušeniu sezóny. Tá je momentálne pozastavená minimálne do 30. apríla.

"Je pre nás dôležité, že môžeme ísť opäť na ihrisko. Je fajn niečo zasa robiť a mať nejaké úlohy," dodal Can, ktorý je v Dortmunde na hosťovaní z Juventusu Turín.