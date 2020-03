Defenzívny klenot Lipska túži po prestupe, klub si už za neho vyhliadol náhradu

Futbalový klub RB Lipsko zrejme príde o svojho elitného obrancu Dayota Upamecana (21), ktorý pomýšľa na prestup.

Bundesligový tím si zaňho už vyhliadol aj posilu do defenzívy. Podľa magazínu France Football by nástupcom Upamecana mohol byť Malang Sarr z OGC Nice. Reprezentantovi Francúzska do 21 rokov vyprší platnosť kontraktu v lete 2021.

Ak chce Nice za neho zinkasovať adekvátne odstupné, musí ho predať už v tomto roku. Nemecký Bild informoval, že Lipčania sa o Sarra zaujímali už počas uplynulého leta, ale vtedy sa im čiastka 20 miliónov eur zdala privysoká. Rovnako aj predstaviteľom ligového konkurenta z Borussie Mönchengladbach. Sarr už údajne odmietol štyri návrhy na predĺženie spolupráce, teraz by pre záujemcov mohol byť lacnejší.

Dayot Upamecano môže Lipsko opustiť v lete za fixne stanovené odstupné vo výške 60 miliónov eur. V auguste prišiel s ponukou na prestup londýnsky Arsenal, ale Lipsko ju odmietlo. Aj 21-ročný Upamecano je takisto ako Sarr zmluvne viazaný do roku 2021. Doterajšia snaha klubu RB o predĺženie kontraktu úspech nepriniesla.