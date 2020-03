Riaditeľ Úradu pre verejné obstarávanie má COVID-19: Nakazená je aj jeho manželka

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák a jeho manželka boli v nedeľu pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková s tým, že predseda o tejto situácii už informoval mailom všetkých zamestnancov úradu, zostáva v karanténe a dodržiava pokyny príslušných úradov.

Hlivák sa o nákaze rozhodol verejnosť informovať podľa Zvončekovej z dôvodu, že zastáva verejnú funkciu a považuje to za zodpovedné. "Osoby, ktoré prišli v období do 12. marca s predsedom do kontaktu a do dnešného dňa sa im prejavili nejaké príznaky predmetného ochorenia, je v záujme ich vlastného zdravia, aby sa išli otestovať," uviedla hovorkyňa.

O danej situácii predseda ÚVO informoval aj predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) a operatívne spolupracuje s Úradom verejneho zdravotníctva SR.