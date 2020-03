Slávna beatlesácka zebra je zmenená: Priechod na Abbey Road premaľovali

Vymaľované. Najznámejší priechod pre chodcov konečne dostal novú maľovku. Vďaka karanténe pre koronavírus a zníženému počtu ľudí a turistov na to konečne mali priestor.

Čiary slávneho priechodu Abbey Road, ktorý sa objavil na albume legendárnych The Beatles, sa dočkali obnovy. Pre koronavírusovú karanténu je mesto prázdne a konečne po nich nikto nechodí. Mestskí údržbári mali teda priestor na to, aby ich obnovili.

Priechod smerujúci k nahrávaciemu štúdiu je zvyčajne plný turistov, ktorí sa fotia rovnako ako členovia kapely Beatles na albume. Ide o jedenásty štúdiový album z roku 1969. Môžeme na ňom nájsť hity ako Come Together alebo Here Comes The Sun.