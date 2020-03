Český boxer a bývalý majster sveta sa vyliečil z Covid-19: Ako u neho prebiehalo ochorenie?

Bývalý český boxer Lukáš Konečný (41) sa vyliečil z ochorenia COVID-19.

Niekdajší profesionálny majster sveta sa novým koronavírusom nakazil pred dvoma týždňami na tréningu so svojimi zverencami, ale uplynulé dva testy mal už negatívne. Prezradil to v rozhovore pre portál sport.cz.

"Vo štvrtok som mal prvý negatívny test a druhý v sobotu, ktorý mi odobrali ráno. Potom mi povedali výsledok a je koniec, som z toho vonku," uviedol 41-ročný Konečný. "Čakal som to, bol som pokojný. Keď som sa to dozvedel, tak som neskákal do vzduchu, vedel som, že som v poriadku, necítil som na sebe príznaky. Väčšiu radosť som mal, že sa skončila karanténa."

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Česku sa v nedeľu zvýšil na 2716, ochoreniu COVID-19 tam podľahlo doteraz 13 ľudí.