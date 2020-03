Počet nakazených je stále otázny: Dostane sa štát k výsledkom súkromných laboratórií?!

Zdá sa, že karanténne opatrenia na Slovensku fungujú. Aj tak však každý deň pribúdajú desiatky nakazených.

V sobotu bolo na Slovensku otestovaných v štátnych laboratóriách 720 vzoriek, z čoho bolo 22 pozitívnych. Najstaršími pacientmi sú muži vo veku 73 a 74 rokov. Najmladším je 2-ročný chlapček z okresu Považská Bystrica. Dokopy tak v krajine k víkendu evidujeme 314 prípadov nákazy koronavírusom. Testovali aj súkromné laboratóriá, ktoré však nie sú prepojené so štátnym systémom a tak sa nevie, koľko pozitívnych vzoriek mali oni.

Štátne a súkromné laboratórne systémy stále nie sú prepojené. Takže napriek tomu, že súkromné laboratóriá testujú, ich údaje nie sú známe. Premiér to chce vyriešiť v dohľadnej dobe. „Prísľub prepojenia máme od pondelka. Uvidíme, či bude naplnený, ale verím, že áno. Možno až také podstatné by nebolo, aby boli prepojené systémy, ale aby naplno testovali,“ povedal Matovič s tým, že tento týždeň očakáva masívny nárast testovaných. Problém vidí Matovič aj v tom, že na Slovensku je akútny nedostatok pľúcnych ventilácií, ktoré sú pre ťažké prípady nákazy vírusom životne dôležité. Mali by sme ich mať 2 500, no je ich len 500. „Je to otázka, ktorou sa budeme veľmi intenzívne zaoberať budúci týždeň. Je to posledný kritický bod, ktorý musíme riešiť.

Snažili sme sa, aby sme mali dostatok vyšetrení, aby sme mali dostatok ochranných pomôcok a aby sme dokázali pomôcť cielene zamestnancom, živnostníkom a firmám, ale áno, o niekoľko týždňov budeme postavení zoči-voči otázke, či máme dostatok pľúcnych ventilácií pre ľudí v kritickom stave,“ povedal premiér v nedeľu. Vyjadril sa aj k tomu, že v niektorých mestách stále prebiehajú v kostoloch omše, aj keď je to zakázané. Považuje to za trestný čin. „Mrzí ma, že niekto nedodržiava pravidlá. Duplom, ak na omši boli starší ľudia. Výrazným spôsobom ich ohrozili na živote. Keď niekto chce skončiť v base na 4 až 10 rokov, nech pokračuje v tomto nezodpovednom správaní,“ povedal premiér.