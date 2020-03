Pandémia dopadla aj na zverenca legendárneho Sabovčíka: Netrénujeme, obchody sú vybrakované

Bojujú po svojom! V americkom Utahu z regálov obchodov vykúpili vajíčka i toaletný papier. Na pultoch je menej konzerv a cestovín, keďže obyvatelia v strachu berú obchody útokom.

Denne tieto príkoria spolu s nimi znáša aj Karel Kovář (51) z Košíc, ktorý v USA dlhodobo žije a trénuje. Bývalý československý reprezentant v krasokorčuľovaní sa často stretáva aj s Jozefom Sabovčíkom (56). Ďalšia legenda klzísk totiž trénuje jeho nadané deti Kaia (14) a Miladku (10). Mesto Salt Lake City, ktoré sa preslávilo ako mesto, kde sa konala zimná olympiáda v roku 2002, sa borí nielen s pandémiou koronavírusu, ale pred pár dňami ho zasiahlo aj silné zemetrasenie!

„Dosahovalo až 5,9 stupňa Richterovej stupnice a triasol sa celý dom. V hlavnom meste nastali aj škody, popraskali potrubia. Keď k tomu prirátame to, čo sa teraz deje, je to nepríjemné. Otrasy som tu už asi pred 10 rokmi zažil, no prázdne pulty v obchodoch ešte nie. Pripomenulo mi to moje dávne časy počas vysokoškolského štúdia v odbore krasokorčuľovanie v bývalom Sovietskom zväze. Vo vtedajšom Leningrade tiež regály zívali prázdnotou, no z iného dôvodu,“ zaspomínal Kovář.

Vo voľnom čase majstruje

Po bezstarostných časoch v štáte Utah však nastalo strádanie a ľudia si cenia obyčajný toaleťák, vajcia, zeleninu či fazuľu alebo mäso. „Fungujú len donášky, prípadne výdaj stravy pri okienku. Trvá to už asi desať dní. Ľudia pritom rúška nenosia, za posledný týždeň som videl možno len dve osoby s touto ochranou tváre! Čo je dobré, pribúdajú testovacie stanice. Vyslovene o panike by som nehovoril. Čo sa mňa týka, niekoľko klientov už zrušilo tréningy, lebo sú v karanténe. Školy i štadióny sú zatvorené, podobne fitká. Sezónu sme proste museli zabaliť, to je škoda.

Trénujeme len individuálne a v podstate na suchu,“ dodal otec Kaia a Miladky, ktorí sa vydali v jeho stopách a začali sa venovať krasokorčuľovaniu. Starší Kai už dokonca pred mesiacom prvýkrát reprezentoval USA na medzinárodných pretekoch v holandskom Haagu, kde zvládol až štyri trojité skoky a skončil šiesty! Čo je ešte zaujímavejšie, trénuje ich naša ďalšia legenda - Jozef Sabovčík. „Má viac času na koníčky. Rád majstruje. Sme sklamaní, že sa nedá riadne trénovať, veď Jozef mal ísť s českou pretekárkou Eliškou Březinovou na majstrovstvá sveta, to všetko však teraz padlo,“ uzavrel Kovář.